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5 ошибок, которые могут затянуть проверку на дороге: как их избежать

7 действий, которые водителям категорически запрещено совершать при общении с ГАИ
1:32
Авто

Встреча с сотрудником ГАИ может стать нервным испытанием для любого водителя, даже если никаких нарушений не совершено. Чтобы минимизировать стресс и избежать дополнительных проверок, важно следовать рекомендациям экспертов. Первое правило — не выходить из автомобиля, если этого не требует ситуация, например, досмотр или составление протокола.

7 действий, которые водителям категорически запрещено совершать при общении с ГАИ
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Инспекторы могут расценить выход из машины как попытку оправдаться, что приведет к затяжной проверке.

Согласно приказу МВД № 664, водитель имеет право не покидать автомобиль и отказываться от предложения пройти в патрульное авто. Тем не менее присутствие при составлении протокола может помочь предотвратить ошибки и недоразумения.

Уважительное и спокойное общение с полицейским — это ключевой момент, особенно в случае, если инспектор пытается спровоцировать водителя на конфликт.

Видео- и аудиозапись общения с инспектором может быть важным доказательством в спорных ситуациях. Водитель имеет право записывать взаимодействие с сотрудником ГАИ, что может помочь защитить себя в суде.

Важно также не поддаваться на попытки вымогательства взятки и всегда сохранять хладнокровие.

Если возникают сомнения относительно правильности проверки на алкоголь, водителю следует настаивать на проведении освидетельствования в медицинском учреждении. Это помогает избежать проблем, связанных с возможными неисправностями переносных приборов.

Уточнения

Води́тель также шофёр (от фр. chauffeur — «истопник», ранее — шоффер) — человек, управляющий транспортным средством (автомобиль, повозка, автобус, троллейбус, трамвай и другие).
 

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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