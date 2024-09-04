Почему обычные перекрёстки становятся смертельными ловушками на дорогах

Владимир Сажин о мерах предотвращения ДТП на перекрёстках

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Ежедневно тысячи людей попадают в аварии на дорогах. Основными причинами трагедий являются усталость, невнимательность, нарушение правил и неисправные автомобили.

Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf, PDM

Однако есть перекрёстки, которые становятся особенно опасными, так называемыми "чёрными пятнами". Почему обычные участки дорог превращаются в зоны повышенной аварийности и что можно с этим сделать, в интервью Общественной службе новостей рассказал автоэксперт Владимир Сажин.

Эксперт отметил, что в подавляющем большинстве случаев виновниками ДТП являются сами водители, а не организация дорожного движения.

"В 90% аварийных ситуаций виноваты водители, — подчеркнул Сажин. — Они не соблюдают правила, не сбрасывают скорость, не удостоверяются в безопасности манёвра, выбирают неверную траекторию на перекрёстке. Все эти ошибки приводят к трём буквам — ДТП".

Он также обратил внимание на проблему, связанную с навигаторами:

"Иногда навигатор подталкивает к нарушению правил. Кто-то ездит по нему, кто-то ориентируется на дорожные знаки, а кто-то — на память. Но дорожные знаки могут измениться в любой момент. Поэтому по дорогам нужно всегда ездить, как будто делаешь это впервые".

Сажин также подробно рассказал о том, как устраняются проблемы на опасных участках дорог:

"Если аварии повторяются на одном и том же месте, проводится проверка. Специальная комиссия анализирует, как можно улучшить ситуацию — установить регулировочные средства, поменять фазу светофора или даже организовать профилактическую работу с водителями".

Уточнения

Перекрёсток — пересечение проезжих частей разных дорог, улиц на одном уровне, «территория, образованная в одном уровне пересекающимися, примыкающими или разветвляющимися проезжими частями, а также закруглениями, соединяющими указанные проезжие части».

Трактовка данного понятия в Правилах дорожного движения Российской Федерации: «Перекрёсток — это место пересечения, примыкания или разветвления дорог на одном уровне, ограниченное воображаемыми линиями, соединяющими соответственно противоположные, наиболее удаленные от центра перекрёстка начала закруглений проезжих частей».

Встречаются равнозначные и неравнозначные перекрёстки, регулируемые (управляемые) и нерегулируемые (неуправляемые), перекрёстки с круговым движением, с примыкающей дорогой.



