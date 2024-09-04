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Как без усилий снять наклейку со стекла и избежать пятен

Как правильно снять наклейку со стекла автомобиля
1:01
Авто

Водителям часто приходится сталкиваться с задачей удаления наклейки с лобового или заднего стекла. Эта процедура порой оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Часто после снятия наклейки на стекле остаются следы клея и мелкие фрагменты бумаги или другого материала.

Как правильно снять наклейку со стекла автомобиля
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти загрязнения трудно удаляются, что может доставить немало хлопот. Однако если правильно подготовиться, можно значительно облегчить процесс и избежать появления стойких пятен на стекле.

Как эффективно снять наклейку со стекла? Для начала возьмите мягкое полотенце, которое не поцарапает поверхность стекла. Пропитайте его горячей водой и аккуратно приложите к наклейке. Оставьте на 10 минут.

Да, возможно, рука немного устанет, но результат того стоит: наклейка размягчится и легко снимется. Остатки клея также не станут проблемой. Их можно легко удалить тем же полотенцем, не оставляя следов.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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