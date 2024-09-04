Как без усилий снять наклейку со стекла и избежать пятен

Водителям часто приходится сталкиваться с задачей удаления наклейки с лобового или заднего стекла. Эта процедура порой оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд. Часто после снятия наклейки на стекле остаются следы клея и мелкие фрагменты бумаги или другого материала.
Эти загрязнения трудно удаляются, что может доставить немало хлопот. Однако если правильно подготовиться, можно значительно облегчить процесс и избежать появления стойких пятен на стекле.
Как эффективно снять наклейку со стекла? Для начала возьмите мягкое полотенце, которое не поцарапает поверхность стекла. Пропитайте его горячей водой и аккуратно приложите к наклейке. Оставьте на 10 минут.
Да, возможно, рука немного устанет, но результат того стоит: наклейка размягчится и легко снимется. Остатки клея также не станут проблемой. Их можно легко удалить тем же полотенцем, не оставляя следов.
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