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Как избежать проблем при покупке подержанного авто: главные шаги

Что нужно сделать перед покупкой подержанного автомобиля
1:36
Авто

Покупка подержанного автомобиля — это решение, которое имеет как свои плюсы, так и минусы. С одной стороны, автомобиль, который уже был в использовании, обойдётся гораздо дешевле нового. Однако такой автомобиль может скрывать под собой множество проблем, требующих внимания. Поэтому, прежде чем решиться на покупку машины с пробегом, важно провести несколько ключевых шагов.

Что нужно сделать перед покупкой подержанного автомобиля
Фото: commons.wikimedia.org by Thomas van de Weerd, CC BY 2.0

Проверка документов и истории автомобиля

Первым делом, необходимо тщательно проверить документы на автомобиль. Убедитесь, что все бумаги в порядке и соответствуют действительности. Дополнительно стоит узнать историю машины, воспользовавшись онлайн-сервисами, которые предоставляют такие данные. Также важно удостовериться в юридической чистоте сделки, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Осмотр автомобиля

Следующий шаг — визуальный осмотр автомобиля. Нужно внимательно оценить состояние кузова, стёкол, светотехники, шин и других ключевых деталей. Если при осмотре будут выявлены значительные дефекты, стоит обсудить с продавцом возможность скидки или рассмотреть другой вариант.

Диагностика на СТО

Для полной уверенности в состоянии автомобиля визуального осмотра может быть недостаточно. Рекомендуется посетить станцию технического обслуживания, где специалисты проведут детальную диагностику. Профессионалы могут обнаружить серьёзные недостатки, которые могли остаться незамеченными при первоначальном осмотре.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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