Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Когда автомобильные фары начинают мутнеть, это значительно увеличивает риск возникновения опасных ситуаций на дороге. Для восстановления их прозрачности и яркости часто применяются специальные составы и инструменты. Однако, вернуть фарам былую функциональность можно без больших затрат и без помощи профессионалов. На помощь водителю придёт простое средство, которое можно найти в любой ванной комнате.
Недорогой способ полировки фар. Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста. Для этого нужно нанести пасту на поверхность фары, дать ей немного времени подействовать, а затем аккуратно протереть фару мягкой, чистой тканью.
Также можно использовать старую зубную щётку, которую уже не планируется применять по прямому назначению. После такой обработки фары станут гораздо более прозрачными и яркими, избавившись от мутности и тусклости.
Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. Альтернативой полированию является выглаживание.
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