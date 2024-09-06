Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты

1:00 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда автомобильные фары начинают мутнеть, это значительно увеличивает риск возникновения опасных ситуаций на дороге. Для восстановления их прозрачности и яркости часто применяются специальные составы и инструменты. Однако, вернуть фарам былую функциональность можно без больших затрат и без помощи профессионалов. На помощь водителю придёт простое средство, которое можно найти в любой ванной комнате.

Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Недорогой способ полировки фар. Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста. Для этого нужно нанести пасту на поверхность фары, дать ей немного времени подействовать, а затем аккуратно протереть фару мягкой, чистой тканью.

Также можно использовать старую зубную щётку, которую уже не планируется применять по прямому назначению. После такой обработки фары станут гораздо более прозрачными и яркими, избавившись от мутности и тусклости.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. Альтернативой полированию является выглаживание.

