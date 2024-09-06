Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как приготовить дома тирамису
Ошибки в оформлении квартиры, которые легко исправить за один день
Туроператоры рассказали о ценах на отдых во Вьетнаме в Новый год
Жительница Нью-Йорка выиграла суд после выселения из-за шумных птиц
Зачем хитрые дачники добавляют в компост муку
Прошлогодний аутсайдер "Куньлунь" начал сезон с громкой победы
Почему переполненный багажник увеличивает расход топлива
Сон с кошкой: польза для души или вред для здоровья
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов

Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
1:00
Авто

Когда автомобильные фары начинают мутнеть, это значительно увеличивает риск возникновения опасных ситуаций на дороге. Для восстановления их прозрачности и яркости часто применяются специальные составы и инструменты. Однако, вернуть фарам былую функциональность можно без больших затрат и без помощи профессионалов. На помощь водителю придёт простое средство, которое можно найти в любой ванной комнате.

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
Фото: Wikipedia by Ford Motor Company, CC BY 2.0

Недорогой способ полировки фар. Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста. Для этого нужно нанести пасту на поверхность фары, дать ей немного времени подействовать, а затем аккуратно протереть фару мягкой, чистой тканью.

Также можно использовать старую зубную щётку, которую уже не планируется применять по прямому назначению. После такой обработки фары станут гораздо более прозрачными и яркими, избавившись от мутности и тусклости.

Уточнения

Полирование является отделочной операцией обработки металлических, стеклянных, деревянных, пластиковых, тканых и других поверхностей. Суть полирования — снятие тончайших слоев обрабатываемого материала механическими, химическими, электролитическими или методами ионного облучения, придание поверхности малой шероховатости и зеркального блеска. Альтернативой полированию является выглаживание.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Крупнейший страховщик такси Нью-Йорка терпит убытки в $700 миллионов
Пегула одержала победу над Швёнтек в 1/4 финала US Open
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции
Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
На Дальнем Востоке построят 120 километров экотроп для туристов
Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Чехия готова принять газ из Западной Европы
Как оборудовать место для игр и отдыха кошки своими силами
Ни в коем случае этого не делайте: какие цветы нельзя сажать вместе
Швеция отменит налог на авиаперелёты для туристов с 1 июля 2025 года
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.