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Простой способ вернуть стеклам блеск после курения в машине

Почему курение в машине вредно для стекол, и как это исправить
1:11
Авто

Многие водители имеют привычку курить прямо в своём автомобиле. Однако от этой привычки стоит отказаться как можно быстрее.

Почему курение в машине вредно для стекол, и как это исправить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, курение наносит серьёзный вред здоровью. Во-вторых, табачный дым оставляет неприятный запах, который трудно вывести из салона автомобиля. Кроме того, дым негативно воздействует на внутренние поверхности автомобиля. Например, на стёклах образуется налёт, который с каждым разом делает их более тусклыми и менее прозрачными. Как вернуть стёклам чистоту и прозрачность? Есть простой и доступный способ!

Вместо покупки дорогих очистителей, можно воспользоваться обычным уксусом. Для этого 9-процентный уксус нужно развести с водой в пропорции 1 к 3. Полученным раствором следует протереть стёкла. Важно не ограничиваться одной тряпкой: после обработки стёкол необходимо протереть их газетой, чтобы избежать разводов. Не забывайте о правилах безопасности. Обязательно используйте перчатки, а по окончании уборки хорошо проветрите салон автомобиля.

Уточнения

Куре́ние — вдыхание дыма, препаратов, преимущественно растительного происхождения, тлеющих в потоке вдыхаемого воздуха, с целью насыщения организма содержащимися в них активными веществами путём их возгонки и последующего всасывания в лёгких и дыхательных путях. Как правило, применяется для употребления курительных смесей, обладающих наркотическими свойствами (табак, гашиш, марихуана, опиум, крэк и т. п.) благодаря быстрому поступлению насыщенной психоактивными веществами крови в головной мозг.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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