Переполненный багажник: скрытая причина увеличенного расхода топлива

Некоторые водители замечают, что их автомобиль стал потреблять больше топлива, чем раньше.
"Расход топлива был приемлемым, но теперь он значительно вырос", — жалуются автолюбители, столкнувшиеся с этой проблемой.
Проверка автомобиля часто не выявляет технических проблем: двигатель, топливный фильтр и свечи зажигания находятся в хорошем состоянии, и используется качественный бензин. Так почему же расход топлива увеличивается? Если с технической стороны всё в порядке, возможно, стоит обратить внимание на багажник.
Многие водители забывают, что переполненный багажник может значительно увеличить расход топлива. Если не хотите слишком часто заезжать на заправку и тратить лишние деньги, лучше избегать перевозки крупных и тяжёлых предметов, которые вряд ли понадобятся в пути.
Обычно речь идёт о массивных инструментах, которые можно оставить в гараже, или о предметах вроде мангала и другого ненужного хлама. Иногда достаточно просто освободить багажник, чтобы заметить снижение расхода топлива на несколько процентов.
Автомоби́ль-моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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