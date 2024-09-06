Переполненный багажник: скрытая причина увеличенного расхода топлива

Почему переполненный багажник увеличивает расход топлива

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Некоторые водители замечают, что их автомобиль стал потреблять больше топлива, чем раньше.

Фото: commons.wikimedia.org by Rama, CC BY-SA 2.0

"Расход топлива был приемлемым, но теперь он значительно вырос", — жалуются автолюбители, столкнувшиеся с этой проблемой.

Проверка автомобиля часто не выявляет технических проблем: двигатель, топливный фильтр и свечи зажигания находятся в хорошем состоянии, и используется качественный бензин. Так почему же расход топлива увеличивается? Если с технической стороны всё в порядке, возможно, стоит обратить внимание на багажник.

Многие водители забывают, что переполненный багажник может значительно увеличить расход топлива. Если не хотите слишком часто заезжать на заправку и тратить лишние деньги, лучше избегать перевозки крупных и тяжёлых предметов, которые вряд ли понадобятся в пути.

Обычно речь идёт о массивных инструментах, которые можно оставить в гараже, или о предметах вроде мангала и другого ненужного хлама. Иногда достаточно просто освободить багажник, чтобы заметить снижение расхода топлива на несколько процентов.

Уточнения

Автомоби́ль-моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

