Преодоление плохих дорог: советы, которые спасут ваш автомобиль

Как правильно ездить по плохим дорогам: советы водителям

1:05 Your browser does not support the audio element. Авто

Не все автомобильные дороги могут похвастаться хорошим состоянием. На многих из них встречаются выбоины, которые делают управление автомобилем сложнее и опаснее. В таких условиях любая ошибка водителя может привести к повреждению подвески, колёс и других компонентов машины. Чем сильнее удар, тем серьёзнее могут быть последствия, включая потерю контроля над автомобилем.

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Старайтесь объезжать ямы, если это возможно и не создаёт дополнительных рисков на дороге. Если избежать неровности невозможно, необходимо заранее снизить скорость, но непосредственно перед ямой отпустить педаль тормоза. Это поможет уменьшить нагрузку на автомобиль.

Если яма была замечена слишком поздно, не следует резко тормозить, так как это только усилит удар. В такой ситуации лучше всего плавно проехать неровность, сохраняя скорость без резких изменений. Ещё одно важное правило при езде по плохим дорогам — это соблюдение безопасной дистанции.

Уточнения

Автомоби́ль— моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

