Три фатальных просчёта автолюбителей в осенний период

Осенние "грабли" для водителей: 3 вещи, которые нельзя игнорировать

2:37 Your browser does not support the audio element. Авто

Наступление осени для автомобилистов — это не только красивые пейзажи за окном, но и необходимость подготовить свое транспортное средство к капризам погоды. К сожалению, многие водители пренебрегают важными профилактическими мерами, что в итоге приводит к серьезным неприятностям на дороге. Что категорически нельзя делать с машиной в осенний период?

Фото: freepik.com by artursafronovvvv, PDM

1. Игнорировать подготовку авто к холодам

Многие автолюбители считают, что подготовка автомобиля к зиме — дело необязательное. Однако это большое заблуждение. Осень — самое время провести целый комплекс регламентных работ:

Замена летней резины на зимнюю. Разница в характеристиках шин существенная, и продолжать ездить на "летней" "обувке" в холода опасно.

Проверка и замена технических жидкостей. Охлаждающая, тормозная, трансмиссионная — всё должно быть свежим и соответствовать сезону.

Диагностика всех систем автомобиля. Особенно важно проверить аккумулятор, свечи зажигания, свет фар.

Игнорируя эту подготовку, вы рискуете столкнуться с серьезными поломками в самый неподходящий момент.

2. Экономить на качественном топливе

Холодное время года и частые перепады температур предъявляют особые требования к топливу. Дешёвые сорта бензина или дизеля могут стать причиной:

проблем с запуском двигателя в морозы;

повышенного расхода топлива;

забивания топливных фильтров и форсунок.

Поэтому советуем отказаться от экономии на заправке и заливать только качественное, соответствующее холодам топливо. Это позволит избежать внеплановых ремонтов и головной боли в непогоду.

3. Откладывать мойку автомобиля

Многие водители в осенний период, чтобы сэкономить время и деньги, откладывают мойку автомобиля. Это серьезная ошибка! Регулярная чистка машины крайне важна:

она защищает лакокрасочное покрытие от разрушительного воздействия реагентов, грязи и влаги;

предотвращает коррозию металлических деталей кузова;

поддерживает хороший обзор на дороге;

Так что отказываться от мойки нельзя. Лучше позаботиться об этом заранее, до наступления по-настоящему холодной погоды.

Осень — время, когда нужно максимально тщательно заботиться об автомобиле. Соблюдение простых правил подготовки машины к холодам поможет избежать многих неприятностей в дальнейшем. Не игнорируйте эти важные меры предосторожности!

Уточнения

Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).

Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.

