Три фатальных просчёта автолюбителей в осенний период

Наступление осени для автомобилистов — это не только красивые пейзажи за окном, но и необходимость подготовить свое транспортное средство к капризам погоды. К сожалению, многие водители пренебрегают важными профилактическими мерами, что в итоге приводит к серьезным неприятностям на дороге. Что категорически нельзя делать с машиной в осенний период?
Многие автолюбители считают, что подготовка автомобиля к зиме — дело необязательное. Однако это большое заблуждение. Осень — самое время провести целый комплекс регламентных работ:
Холодное время года и частые перепады температур предъявляют особые требования к топливу. Дешёвые сорта бензина или дизеля могут стать причиной:
Поэтому советуем отказаться от экономии на заправке и заливать только качественное, соответствующее холодам топливо. Это позволит избежать внеплановых ремонтов и головной боли в непогоду.
Многие водители в осенний период, чтобы сэкономить время и деньги, откладывают мойку автомобиля. Это серьезная ошибка! Регулярная чистка машины крайне важна:
Так что отказываться от мойки нельзя. Лучше позаботиться об этом заранее, до наступления по-настоящему холодной погоды.
Осень — время, когда нужно максимально тщательно заботиться об автомобиле. Соблюдение простых правил подготовки машины к холодам поможет избежать многих неприятностей в дальнейшем. Не игнорируйте эти важные меры предосторожности!
Автомо́йка — организация, осуществляющая мойку автомобилей и оказывающая сопутствующие услуги (чистку салона, полировку, удаление битумных пятен, мойку двигателя и др.).
Кроме того, автомойками называют аппараты высокого давления (АВД), используемые для мойки автомобилей. Также автомойками называют строения и сооружения для мойки автомобилей.
Су-34 является одним из самых эффективных истребителей-бомбардировщиков. Он активно используется в ВКС России и принимал участие в различных боевых операциях.