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Первые шаги на дороге: как не потерять уверенность за рулем

Советы для начинающих водителей: как сохранять спокойствие за рулем
1:38
Авто

Начинающим водителям бывает сложно сохранять спокойствие за рулём. Это неудивительно: опыта управления автомобилем практически нет, многие действия ещё не доведены до автоматизма, а почти каждая ситуация на дороге вызывает тревогу. Излишнее волнение за рулём может создать дополнительные трудности. Водитель, который и так не чувствует себя уверенно, рискует совершать ещё более серьёзные ошибки.

Советы для начинающих водителей: как сохранять спокойствие за рулем
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Не обращайте внимания на реакцию других водителей

Многие новички за рулём боятся негативных оценок со стороны других участников движения. Мысли вроде "Что они обо мне подумают? Наверное, они злятся на меня" могут привести к ещё большему количеству ошибок. Лучше не думать о том, как реагируют другие водители, и постараться не испытывать стыда. Большинство опытных автомобилистов с пониманием относятся к новичкам на дороге. И не стоит бояться, что знак "Начинающий водитель" помешает движению. Наоборот, другие водители, зная, что рядом находится неопытный водитель, обычно становятся более осторожными и терпеливыми.

Избегайте использования смартфона

Перед тем как сесть за руль, выключите мобильное устройство или хотя бы отключите звук. Новичку и так предстоит справляться с множеством отвлекающих факторов, не добавляйте себе лишних.

Наслаждайтесь процессом вождения

Старайтесь получать удовольствие от каждого правильно выполненного манёвра. В таком случае вождение перестанет казаться "пыткой" и станет намного менее стрессовым.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
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