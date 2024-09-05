Что должно быть в бардачке: четыре предмета, которые спасут вас в трудную минуту

Четыре вещи, которые необходимо хранить в бардачке автомобиля

Бардачок — это небольшой ящик, расположенный перед передним пассажиром в салоне автомобиля. Часто водители используют его для хранения документов и мелочей, которые не всегда необходимы. Однако такой подход не самый удачный. Бардачок стоит очистить от лишних предметов, включая документы, так как условия для их хранения здесь не самые благоприятные.

Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

Зато есть четыре вещи, которые обязательно нужно иметь в бардачке — они могут стать настоящими спасателями в сложной ситуации.

Изолента — полезный материал, который может пригодиться, если возникнут проблемы с проводкой в автомобиле.

Зарядное устройство для смартфона. Представьте, что ваша машина застряла вдали от города, а смартфон разряжен. Это усложнит ситуацию. Но если в бардачке есть зарядник, можно будет пополнить заряд батареи и совершить важный звонок.

Фонарик. В ночной поездке может потребоваться дополнительный источник света. В некоторых ситуациях удобнее использовать карманный фонарик, чем встроенный в смартфон.

Ручка. Иногда нужно что-то записать или начертить схему — ручка в бардачке всегда пригодится.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

