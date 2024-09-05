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Что должно быть в бардачке: четыре предмета, которые спасут вас в трудную минуту

Четыре вещи, которые необходимо хранить в бардачке автомобиля
Авто

Бардачок — это небольшой ящик, расположенный перед передним пассажиром в салоне автомобиля. Часто водители используют его для хранения документов и мелочей, которые не всегда необходимы. Однако такой подход не самый удачный. Бардачок стоит очистить от лишних предметов, включая документы, так как условия для их хранения здесь не самые благоприятные.

Четыре вещи, которые необходимо хранить в бардачке автомобиля
Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

Зато есть четыре вещи, которые обязательно нужно иметь в бардачке — они могут стать настоящими спасателями в сложной ситуации.

  • Изолента — полезный материал, который может пригодиться, если возникнут проблемы с проводкой в автомобиле.
  • Зарядное устройство для смартфона. Представьте, что ваша машина застряла вдали от города, а смартфон разряжен. Это усложнит ситуацию. Но если в бардачке есть зарядник, можно будет пополнить заряд батареи и совершить важный звонок.
  • Фонарик. В ночной поездке может потребоваться дополнительный источник света. В некоторых ситуациях удобнее использовать карманный фонарик, чем встроенный в смартфон.
  • Ручка. Иногда нужно что-то записать или начертить схему — ручка в бардачке всегда пригодится.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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