Что должно быть в бардачке: четыре предмета, которые спасут вас в трудную минуту

Бардачок — это небольшой ящик, расположенный перед передним пассажиром в салоне автомобиля. Часто водители используют его для хранения документов и мелочей, которые не всегда необходимы. Однако такой подход не самый удачный. Бардачок стоит очистить от лишних предметов, включая документы, так как условия для их хранения здесь не самые благоприятные.
Зато есть четыре вещи, которые обязательно нужно иметь в бардачке — они могут стать настоящими спасателями в сложной ситуации.
Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
За рулём важно сохранять спокойствие и трезво оценивать ситуацию, но это может быть непросто, особенно если сзади кто-то едет вплотную, а возможности пропустить такого водителя нет.