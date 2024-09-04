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Что раздражает водителей: три опасных манёвра

Опасные привычки на дороге: как они раздражают водителей
1:44
Авто

Когда мы управляем автомобилем, некоторые водители, будь то из-за неопытности или самоуверенности, совершают поступки, которые могут вызывать раздражение у других участников дорожного движения. Такие манёвры не только создают напряжённые ситуации на дороге, но и существенно повышают риск аварий.

Опасные привычки на дороге: как они раздражают водителей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти действия делают дорожную обстановку более опасной для всех. Откажитесь от них — так вы не только обезопасите себя, но и избежите конфликтов с другими водителями.

Обгон по обочине

В больших городах нередко возникает соблазн объехать "пробку", воспользовавшись обочиной или даже тротуаром. Однако такой манёвр считается не только грубым нарушением водительского этикета, но и прямым нарушением правил дорожного движения.

Несоблюдение дистанции

Между автомобилями, особенно на светофорах или парковках, необходимо соблюдать определённое расстояние. В противном случае вы увеличиваете риск столкновения или повреждения машины. Опытных водителей особенно раздражает, когда их коллеги игнорируют дистанцию, создавая опасные ситуации.

"Незначительное" превышение скорости

Водители, которые превышают скорость, не всегда сталкиваются с наказанием, так как штрафы начинаются только при превышении на определённое количество километров в час. Некоторые неопытные водители злоупотребляют этим, повышая скорость ровно настолько, чтобы избежать штрафа. Однако такое поведение вызывает недовольство у более опытных водителей, ведь соблюдение скоростного режима важно не только для сохранения денег, но и для безопасности на дороге.

Уточнения

Автомоби́ль  — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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