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Чистота руля за считанные секунды: простой трюк

Эффективная очистить руль можно с помощью игрушки
0:58
Авто

Многие водители часто сталкиваются с тем, что рулевое колесо их автомобиля быстро загрязняется и покрывается пылью. Конечно, можно просто протереть его влажной тряпкой, но есть более простой, быстрый и эффективный способ вернуть рулю идеальную чистоту. Оказывается, один из ключевых элементов автомобиля можно легко очистить с помощью обычной игрушки.

Эффективная очистить руль можно с помощью игрушки
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В роли эффективного "чистящего средства" может выступить игрушка, известная как "слайм" или "лизун". Просто растяните слайм и обтяните им рулевое колесо. Подождите всего несколько секунд, а затем снимите его. Результат этой простой процедуры — идеально чистое рулевое колесо без единой пылинки.

К тому же слайм отлично справляется с очисткой различных кожаных и пластиковых поверхностей в салоне автомобиля, легко проникая в труднодоступные места и так же легко оттуда извлекается.

Уточнения

Слайм (англ. Slime — «слизь»), лизун — игрушка, впервые выпущенная компанией Mattel в 1976 г. Состоит из вязкого желеобразного материала, обладающего свойствами неньютоновской жидкости. Основным компонентом слайма, выпущенного Mattel в 1976 году, была гуаровая камедь. Он был зелёного цвета и продавался в пластиковой баночке. С тех пор его выпускало много других компаний, а название «слайм» стало нарицательным. На постсоветском пространстве игрушка известна как «лизун», вероятно, из-за того, что в русском переводе персонаж Слаймер (Slimer) фильмов и мультсериала «Охотники за привидениями» переводился как «Лизун».
Вреда здоровью не несёт, однако желательно избегать попадания на слизистые оболочки, волосы.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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