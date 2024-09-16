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Полезная хитрость для багажника: как упростить себе жизнь

Как улучшить функциональность багажника автомобиля
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Авто

Обычно на внутренней стороне крышки багажника закрепляют всего один предмет — знак аварийной остановки. Однако есть ещё одна вещь, которую стоит там разместить, чтобы сделать свою жизнь немного проще.

Как улучшить функциональность багажника автомобиля
Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

Рекомендуется установить на крышке багажника держатель для бумажных полотенец. К нему, естественно, нужно прикрепить и сам рулон. Это позволит вам всегда иметь под рукой важный материал, который пригодится для вытирания рук. Особенно это удобно в ситуациях, когда руки испачканы, а нужно что-то сделать с автомобилем — просто отрываете нужное количество бумаги без необходимости прикасаться к рулону.

Таким образом, работа с инструментами становится гораздо удобнее, а навести порядок в багажнике и салоне автомобиля будет проще. Главное — держать багажное отделение открытым, пока вы пользуетесь этим удобным аксессуаром.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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