Полезная хитрость для багажника: как упростить себе жизнь

Обычно на внутренней стороне крышки багажника закрепляют всего один предмет — знак аварийной остановки. Однако есть ещё одна вещь, которую стоит там разместить, чтобы сделать свою жизнь немного проще.
Рекомендуется установить на крышке багажника держатель для бумажных полотенец. К нему, естественно, нужно прикрепить и сам рулон. Это позволит вам всегда иметь под рукой важный материал, который пригодится для вытирания рук. Особенно это удобно в ситуациях, когда руки испачканы, а нужно что-то сделать с автомобилем — просто отрываете нужное количество бумаги без необходимости прикасаться к рулону.
Таким образом, работа с инструментами становится гораздо удобнее, а навести порядок в багажнике и салоне автомобиля будет проще. Главное — держать багажное отделение открытым, пока вы пользуетесь этим удобным аксессуаром.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Многие дачники сталкиваются с проблемой преждевременного прорастания клубней картофеля при хранении.