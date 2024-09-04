Адаптивный круиз-контроль: преимущества и опасности

В каких условиях адаптивный круиз-контроль может не работать

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Адаптивный круиз-контроль (АСС) — это продвинутый вид круиз-контроля, который значительно облегчает вождение, делая его более комфортным и безопасным. В отличие от обычного круиз-контроля, который был изобретён в середине ХХ века и позволял водителю установить постоянную скорость, АСС использует сенсоры для измерения расстояния до впереди едущего автомобиля.

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Когда этот автомобиль замедляется, система автоматически притормаживает и вашу машину, и наоборот.

Тем не менее, АСС не всегда работает безупречно. Его эффективность может снизиться в следующих ситуациях:

Когда сенсоры покрыты снегом или грязью.

В условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или снегопад.

На извивающихся дорогах и серпантинах.

Кроме того, исследования показали, что водители часто превышают скорость, когда включён круиз-контроль.

Чтобы обеспечить правильную работу АСС, автомобиль проходит калибровку при выпуске с завода. Однако в некоторых случаях может потребоваться повторная настройка:

После аварий, если автомобиль получил удар.

После замены лобового стекла или ремонта в местах установки сенсоров.

При изменении настроек системы, если она начинает преждевременно притормаживать.

Если на приборной панели появляются предупреждения о блокировке или отказе системы.

Уточнения

Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.





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