Адаптивный круиз-контроль: преимущества и опасности

Адаптивный круиз-контроль (АСС) — это продвинутый вид круиз-контроля, который значительно облегчает вождение, делая его более комфортным и безопасным. В отличие от обычного круиз-контроля, который был изобретён в середине ХХ века и позволял водителю установить постоянную скорость, АСС использует сенсоры для измерения расстояния до впереди едущего автомобиля.
Когда этот автомобиль замедляется, система автоматически притормаживает и вашу машину, и наоборот.
Тем не менее, АСС не всегда работает безупречно. Его эффективность может снизиться в следующих ситуациях:
Чтобы обеспечить правильную работу АСС, автомобиль проходит калибровку при выпуске с завода. Однако в некоторых случаях может потребоваться повторная настройка:
Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.
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