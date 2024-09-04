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Адаптивный круиз-контроль: преимущества и опасности

В каких условиях адаптивный круиз-контроль может не работать
1:29
Авто

Адаптивный круиз-контроль (АСС) — это продвинутый вид круиз-контроля, который значительно облегчает вождение, делая его более комфортным и безопасным. В отличие от обычного круиз-контроля, который был изобретён в середине ХХ века и позволял водителю установить постоянную скорость, АСС использует сенсоры для измерения расстояния до впереди едущего автомобиля.

В каких условиях адаптивный круиз-контроль может не работать
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Когда этот автомобиль замедляется, система автоматически притормаживает и вашу машину, и наоборот.

Тем не менее, АСС не всегда работает безупречно. Его эффективность может снизиться в следующих ситуациях:

  • Когда сенсоры покрыты снегом или грязью.
  • В условиях плохой видимости, таких как дождь, туман или снегопад.
  • На извивающихся дорогах и серпантинах.
  • Кроме того, исследования показали, что водители часто превышают скорость, когда включён круиз-контроль.

Чтобы обеспечить правильную работу АСС, автомобиль проходит калибровку при выпуске с завода. Однако в некоторых случаях может потребоваться повторная настройка:

  • После аварий, если автомобиль получил удар.
  • После замены лобового стекла или ремонта в местах установки сенсоров.
  • При изменении настроек системы, если она начинает преждевременно притормаживать.
  • Если на приборной панели появляются предупреждения о блокировке или отказе системы.

Уточнения

Круиз-контроль (САПС) (англ. Cruise control, нем. Tempomat, также встречается «автоспид» и «автодрайв») — устройство, поддерживающее постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя газ при снижении скорости движения и уменьшая при её увеличении, к примеру, на спусках, без участия водителя.
 

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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