Ваши двери больше не будут царапать соседние машины

Как предотвратить повреждения соседних машин при открытии дверей

1:14 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда водитель или пассажир покидает автомобиль, существует риск случайного удара дверью по соседнему транспортному средству. Это особенно часто происходит на тесных парковках, где пространство ограничено.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info

Результатом такого небольшого инцидента может стать появление царапин или вмятин на кузове чужой машины. И это вызывает немалое огорчение у владельца пострадавшего автомобиля. "Виновник" происшествия тоже переживает, даже если владелец соседнего авто не выдвигает претензий.

Как же предотвратить подобные ситуации и защитить автомобильные двери от повреждения других машин? Есть одно интересное решение. На помощь может прийти мягкая клейкая лента. Её нужно заранее приклеить на края внешней стороны автомобильной двери. Это существенно смягчит возможный удар.

Даже если дверь случайно коснётся другого автомобиля, его лакокрасочное покрытие останется в безопасности. Однако, несмотря на такую защиту, осторожность всегда остаётся приоритетом. Никогда не открывайте дверь резко, так как ни один материал не способен предотвратить повреждения при сильном ударе.

Уточнения

Клейкая лента — применяемая в быту и на производстве плёночная лента с клеевым покрытием. Выпускается, как правило, в форме рулона.



Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

