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Почему дальнобойщики включают поворотники на прямой трассе

Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
1:03
Авто

На прямых участках трассы дальнобойщики нередко включают поворотники, хотя поворотов впереди нет. Зачем они это делают? Это один из важнейших сигналов в дорожной азбуке.

Зачем дальнобойщикам включать поворотные огни на прямой трассе
Фото: wikipediа by Scania, CC BY-SA 4.0

Грузовики значительно ограничивают видимость дороги перед собой, и поскольку они движутся медленнее легковых автомобилей, водители часто пытаются их обогнать. Выезжать на встречную полосу, не зная, свободна ли она, опасно. Чтобы избежать аварий, дальнобойщики используют сигналы поворотников, чтобы предупредить водителей сзади о том, можно ли обгонять.

Помните: обгонять грузовик можно только тогда, когда он включил правый поворотник. Если включён левый, значит, грузовик собирается перестроиться, и обгонять его не рекомендуется. Это правило помогает предотвратить опасные ситуации на дороге.

Если водитель грузовика помог вам безопасно обогнать его, не забудьте поблагодарить его с помощью "аварийки" на несколько секунд.

Уточнения

Доро́жно-тра́нспортное происше́ствие (ДТП) — событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или пострадали люди или повреждены транспортные средства, сооружения, грузы, либо причинён иной материальный ущерб.
 

Дальнобойщик (англ. long haul truck driver) — просторечное название профессии водителей большегрузных автомобилей (грузовиков, автопоездов, фур), перевозящих грузы на дальние расстояния.
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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