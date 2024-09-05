Как избежать трагедии: что не должно лежать в бардачке машины

Бардачок: что нельзя в нём хранить и почему

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Автомобилисты часто называют "бардачком" ящичек, расположенный напротив переднего пассажирского сиденья. Этот маленький отсек предназначен для хранения различных мелочей, и пользоваться им действительно удобно. Однако стоит помнить о некоторых правилах безопасности, особенно о том, что в бардачке нельзя хранить определённые вещи.

Фото: Wikipedia by Magnus Bäck, PDM

Документы

Кажется, что бардачок идеально подходит для хранения важных бумаг, особенно тех, которые связаны с автомобилем, таких как водительские права и страховые полисы. Это действительно удобно, но есть важный нюанс: в закрытом пространстве состояние бумаги, пластика и картона может быстро ухудшаться. Более того, документы вообще не следует оставлять в машине. В случае эвакуации автомобиля, оставшись без доступа к важным бумагам, водитель может оказаться в сложной ситуации.

Зажигалка

На первый взгляд, бардачок может показаться безопасным местом для зажигалки. Однако газ, содержащийся в зажигалке, может незаметно вытечь. Это создаёт значительный риск, который становится особенно опасным, если водитель не осведомлён о происходящем.

Аэрозоли

Летом, когда температура внутри машины может значительно повыситься, аэрозольные баллончики, оставленные в бардачке, могут перегреться и взорваться. Это может привести к непредсказуемым и опасным последствиям.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

