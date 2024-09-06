Покупка подержанного авто: какие дефекты не стоят вашего внимания

Многие автолюбители выбирают покупку автомобилей на вторичном рынке, и в этом решении есть свои плюсы, главным из которых является экономия. Однако покупка подержанного авто нередко сопровождается обнаружением различных дефектов. Но нужно ли обращать внимание на каждый из них? Как выяснилось, не все недостатки действительно критичны.
Опытные водители давно пришли к выводу, что на некоторые дефекты автомобиля можно закрыть глаза, поскольку их устранение может оказаться менее затратным, чем кажется на первый взгляд. В том числе это:
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.