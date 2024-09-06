Покупка подержанного авто: какие дефекты не стоят вашего внимания

На что можно не обращать внимания при покупке подержанных автомобилей

1:09 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители выбирают покупку автомобилей на вторичном рынке, и в этом решении есть свои плюсы, главным из которых является экономия. Однако покупка подержанного авто нередко сопровождается обнаружением различных дефектов. Но нужно ли обращать внимание на каждый из них? Как выяснилось, не все недостатки действительно критичны.

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Опытные водители давно пришли к выводу, что на некоторые дефекты автомобиля можно закрыть глаза, поскольку их устранение может оказаться менее затратным, чем кажется на первый взгляд. В том числе это:

Трещины на кожаных сиденьях.

Перетянуть салон можно за вполне разумные деньги. Более того, стоит помнить, что такие трещины никак не влияют на технические характеристики автомобиля.

Перетянуть салон можно за вполне разумные деньги. Более того, стоит помнить, что такие трещины никак не влияют на технические характеристики автомобиля. Элементы кузова, нуждающиеся в покраске

Если перекраска кузова требуется не из-за последствий ДТП, то это не должно стать поводом для отказа от покупки автомобиля.

Если перекраска кузова требуется не из-за последствий ДТП, то это не должно стать поводом для отказа от покупки автомобиля. Течи масла из-под клапанной крышки

Эта проблема зачастую решается просто заменой прокладки, что не требует больших затрат.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

