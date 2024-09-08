Новые сферические камеры: что они фиксируют на российских дорогах

Особенности работы новых камер дорожного движения

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В последние годы российские дороги заполнились новыми типами камер дорожного движения. Эти современные устройства, называемые сферическими камерами, стали заметной частью городских пейзажей. Их уникальная конструкция включает вращающийся объектив, что позволяет им охватывать широкие участки дороги и фиксировать различные виды нарушений. Важно отметить, что такие камеры не оснащены радарами и не могут зафиксировать превышение скорости. Их основная задача — следить за состоянием дорожного движения, перераспределять транспортный поток и выявлять ненадлежащее использование проезжей части.

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Сферические камеры могут фиксировать следующие нарушения: пересечение сплошной линии, неправильная парковка и присутствие посторонних объектов на дороге. Также они помогают обнаружить случайное падение предметов с грузовиков или наличие животных на проезжей части. Эти устройства значительно расширяют возможности мониторинга дорожного трафика, улучшая безопасность на дорогах.

Уточнения

Тра́фик (от англ. traffic — непрерывный поток и/или перемещение чего-либо куда-либо):



Транспортный трафик — объём транспортных средств, движущихся по данному маршруту (дороге, эшелону, проливу) или обслуживаемых данным транспортным узлом (морским или аэропортом).

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