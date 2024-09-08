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Новые сферические камеры: что они фиксируют на российских дорогах

Особенности работы новых камер дорожного движения
1:06
Авто

В последние годы российские дороги заполнились новыми типами камер дорожного движения. Эти современные устройства, называемые сферическими камерами, стали заметной частью городских пейзажей. Их уникальная конструкция включает вращающийся объектив, что позволяет им охватывать широкие участки дороги и фиксировать различные виды нарушений. Важно отметить, что такие камеры не оснащены радарами и не могут зафиксировать превышение скорости. Их основная задача — следить за состоянием дорожного движения, перераспределять транспортный поток и выявлять ненадлежащее использование проезжей части.

Особенности работы новых камер дорожного движения
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Сферические камеры могут фиксировать следующие нарушения: пересечение сплошной линии, неправильная парковка и присутствие посторонних объектов на дороге. Также они помогают обнаружить случайное падение предметов с грузовиков или наличие животных на проезжей части. Эти устройства значительно расширяют возможности мониторинга дорожного трафика, улучшая безопасность на дорогах.

Уточнения

Тра́фик (от англ. traffic — непрерывный поток и/или перемещение чего-либо куда-либо):

  • Транспортный трафик — объём транспортных средств, движущихся по данному маршруту (дороге, эшелону, проливу) или обслуживаемых данным транспортным узлом (морским или аэропортом).
 

Государственная автомобильная инспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации — самостоятельное структурное подразделение центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации. Госавтоинспекция МВД России обеспечивает и осуществляет функции Министерства по выработке предложений по формированию и реализации основных направлений государственной политики, нормативному правовому регулированию в области обеспечения безопасности дорожного движения.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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