Аромат без ёлочек: как сделать воздух в машине приятным

Как правильно использовать ароматическое масло в автомобиле

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Опытные водители знают: создать в салоне автомобиля уют и приятную атмосферу невозможно без правильного аромата. Главное, чтобы запах был ненавязчивым, мягким и создавал ощущение комфорта. Расскажем, как достичь этого эффекта без помощи стандартных освежителей воздуха, вроде ёлочек на зеркале.

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Всё просто: достаточно нанести несколько капель ароматического масла на фильтр кондиционера и включить рециркуляцию воздуха в салоне. Фильтр, как правило, находится под бардачком и легко извлекается. При выборе масла обращайте внимание на натуральные составы, избегая резких ароматов. И не забывайте о мере: для достижения нужного эффекта хватит всего трёх-четырёх капель.

Уточнения

Ароматиза́торы (отду́шки) — вещества, которые используют для придания продуктам или изделиям определённых запахов, создания или улучшения аромата.

