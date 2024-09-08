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ГАЗ САЗ-3507: от универсального самосвала до проблемного ветерана

Почему ГАЗ САЗ-3507 оставался на рынке до 2020 года
1:34
Авто

ГАЗ САЗ-3507, важная часть автопарка СССР, начал производиться в 1983 году и быстро завоевал популярность благодаря своей универсальности и надежности. Этот самосвал отлично справлялся с разнообразными задачами, что делало его востребованным среди покупателей. Однако, несмотря на свои достоинства, у модели были и значительные недостатки.

Почему ГАЗ САЗ-3507 оставался на рынке до 2020 года
Фото: wikipediа by Riki1979, PDM

Главным из них была высокая топливная прожорливость. Оснащенный бензиновым двигателем, этот автомобиль потреблял до 40 литров топлива, что делало его эксплуатацию весьма затратной, особенно для сельских жителей, где цена на горючее имела большое значение. Помимо этого, комфортабельность самосвала оставляла желать лучшего: простые кресла и минимальная шумоизоляция делали длительные поездки крайне утомительными для водителя.

Хотя ГАЗ САЗ-3507 был надежным в целом, при интенсивной эксплуатации на плохих дорогах возникали проблемы с тормозной системой и подвеской, которые приходилось регулярно чинить. Это создавало неудобства, особенно в условиях дефицита необходимых запчастей. Несмотря на эти недостатки, самосвал оставался востребованным, пока производитель не учел все его минусы и не выпустил обновленную модель в 1989 году. Эта модернизированная версия продержалась на рынке до 2020 года.

 

Уточнения

Самосвал — грузовой саморазгружающийся автомобиль, прицеп или полуприцеп с кузовом (чаще бункерного типа), механически (как правило, гидравлически) наклоняемым для выгрузки груза или с принудительной разгрузкой (например, шнеком).
Также существуют самосвалы, для выгрузки которых применяется наклон всего автомобиля при помощи телескопических подъёмников.
Самосвалы применяются для перевозки навалочных, или сыпучих,или иных грузов, пригодных для такой выгрузки, которая производится посредством их опрокидыванияиз кузова.
 
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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