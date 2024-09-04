Автолюбители теряют деньги, выбирая АИ-95 вместо АИ-92

Почему заправка АИ-95 бессмысленна, если двигатель рассчитан на АИ-92

1:16 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие автолюбители, чьи машины рассчитаны на использование 92-го бензина, ошибочно предпочитают заправляться 95-м. Однако такая практика не только бессмысленна, но и может быть лишена всякой пользы.

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Разберём, почему заливать АИ-95 вместо АИ-92 — это, мягко говоря, нерационально.

Один из популярных аргументов в пользу 95-го бензина — это его якобы меньшая склонность к детонации. Однако владельцы автомобилей забывают, что современные двигатели оснащены системой октан-коррекции, которая адаптируется под используемое топливо.

Кроме того, сторонники 95-го бензина часто утверждают, что он экономичнее и способствует увеличению мощности двигателя. Но и эти утверждения больше не актуальны.

Дело в том, что в начале 2000-х годов повышение октанового числа действительно играло роль, поскольку тогда использовались металлоорганические присадки на основе свинца и железа. Эти добавки действительно могли немного повысить производительность двигателя, но только на 2-3%. Сегодняшние реалии совсем другие, и такие аргументы давно утратили свою значимость.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок.

