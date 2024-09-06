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Пять надёжных авто до 400 000 рублей: мнение эксперта

Как выбрать надёжные автомобили на вторичном рынке РФ за 400 тысяч рублей
2:09
Авто

Владелец крупного московского таксопарка поделился своим мнением о недорогих автомобилях стоимостью до 400 000 рублей, которые, по его опыту, оказались самыми надёжными. Покупка такого автомобиля позволяет рассчитывать на минимум проблем по сравнению с другими машинами аналогичного возраста.

Как выбрать надёжные автомобили на вторичном рынке РФ за 400 тысяч рублей
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Помимо низкой цены и большого эксплуатационного ресурса, у этих автомобилей есть ещё одно преимущество: запчасти для их ремонта легко найти.

  • Первое место в оценке занимает Ford Focus. Модель 2003-2005 годов выпуска на вторичном рынке стоит около 400 тысяч рублей. Этот автомобиль выделяется надёжным двигателем и коробкой передач, при условии регулярного технического обслуживания. Однако слабое место — это кузов, склонный к коррозии.
  • На втором месте — Hyundai Accent. Этот автомобиль заслужил похвалу за надёжные агрегаты и неприхотливость в эксплуатации. Модель 2008-2010 годов выпуска с пробегом около 200 000 км также доступна по цене до 400 000 рублей.
  • Третье место занимает Chevrolet Aveo 2008-2009 годов выпуска, который прекрасно подходит для ежедневных поездок и прост в обслуживании.
  • Четвёртую позицию занял седан Nissan Almera Classic 2006-2007 годов выпуска. Владельцы таксомоторного парка оценили этот автомобиль за крепкую подвеску, хорошую манёвренность и разнообразие комплектаций в пределах данной ценовой категории.
  • Замыкает пятёрку Renault Megane 2004-2005 годов выпуска. Этот автомобиль славится комфортным салоном и надёжной ходовой частью. Большинство объявлений подтверждают, что пробег таких автомобилей не превышает 200 000 км, и при должном уходе они могут прослужить долго.

Уточнения

Автомоби́ль — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.

Ford Focus — компактный автомобиль американской компании Ford. В Европе стабильно входит в десятку самых продаваемых автомобилей, в России с 1999 по 2011 год продано 500 000 экземпляров. В 2010 году был самой продаваемой иномаркой в России. Обладатель премии «Автомобиль года в России 2012» в номинации «Малый средний класс».

 

 

 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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