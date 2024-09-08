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Гибридный седан с впечатляющим запасом хода: знакомьтесь, Voyah Passion 2024

Voyah Passion 2024: гибридная новинка на российском рынке
1:41
Авто

В России скоро появится гибридная версия седана Voyah Passion 2024, которая уже проходит сертификационные испытания. Автомобиль был замечен на одной из парковок Москвы редакцией портала Quto. Новую модель легко распознать по оригинальному переднему бамперу с крупной решеткой радиатора и светящемуся "плавнику" на крышке багажника.

Voyah Passion 2024: гибридная новинка на российском рынке
Фото: wikipediа by JustAnotherCarDesigner, CC BY-SA 4.0

Гибридная система базируется на полуторалитровом турбомоторе мощностью 136 л. с., который в основном используется для зарядки тяговой батареи. Однако при необходимости бензиновый двигатель можно подключить к передним колесам через одноступенчатый редуктор, что позволяет машине эффективно работать в смешанном режиме.

Основной акцент в гибридной версии сделан на электрическую составляющую. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями, которые в сумме выдают 530 л. с. Один из них имеет мощность 177 л. с., а другой — 217 л. с., что обеспечивает отличную динамику и плавность хода. Крутящий момент достигает 790 Н*м, что позволяет седану демонстрировать впечатляющую производительность.

На одном заряде в электрическом режиме автомобиль может проехать до 262 км, что достаточно для ежедневных городских поездок. В гибридном режиме, используя одновременно бензиновый двигатель и электромоторы, запас хода увеличивается до 1227 км без необходимости дозаправки или подзарядки.

 

Уточнения

Voyah Passion (кит. 追光) — полноразмерный электромобиль-седан бизнес-класса, выпускаемый компанией Dongfeng под брендом Voyah с 2022 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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