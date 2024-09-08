Почему Honda Civic Type R 2025 подорожал без изменений

Сравнение Honda Civic Type R и Volkswagen Golf R: что выбрать

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Honda объявила цены на Civic Type R 2025 года, и они немного выросли, несмотря на отсутствие изменений в автомобиле. Новая модель стоит от 46 690 долларов, что примерно эквивалентно 4,2 миллиона рублей по текущему курсу. Это всего на 200 долларов дешевле, чем "заряженный" Volkswagen Golf R, который считается одним из главных конкурентов.

Фото: wikipediа by Calreyn88, CC BY-SA 4.0

Эта цена актуальна для американского рынка, где сам автомобиль стоит 45 595 долларов, а дополнительные 1095 долларов составляют комиссию за доставку. В сравнении с моделью 2024 года цена увеличилась на 800 долларов. Учитывая, что инфляция подняла стоимость практически на все товары за последний год, это повышение не выглядит значительным. Однако на фоне этого, Toyota GR Corolla, главный конкурент Civic Type R, стал еще более привлекательным выбором, ведь его цена составляет 37 635 долларов или около 3,39 миллиона рублей.

Что касается самого автомобиля, он остался без изменений. Обновления не потребовались, хотя производитель мог бы внедрить улучшения в области безопасности или программного обеспечения, чтобы оправдать повышение стоимости. Civic Type R по-прежнему оснащен 2,0-литровым 4-цилиндровым двигателем с турбонаддувом, который развивает 315 л. с. и 420 Нм крутящего момента. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая коробка передач, которую называют одной из лучших ручных трансмиссий на рынке.

Уточнения

Honda Civic Type R — спортивная версия Honda Civic. Буква R в слове «Type R» происходит от английского слова racing («гоночный»), и обозначает спортивный характер автомобиля (как и у других автомобилей Honda с буквой «R» в конце своего названия — Type R, Euro R, SIR, характерной чертой которых является эмблема Honda на красном фоне — как на болиде RA-272, который принёс японской марке первую победу в Гран-при Формула-1 в Мексике, в 1965 году).

