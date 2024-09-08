Штрафы до полумиллиона рублей: какие наказания грозят пьяным водителям

Последствия отказа от медосвидетельствования для российских водителей

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В последние годы в России усилили меры наказания для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного опьянения. Согласно статье 12.8 КоАП РФ, таких нарушителей лишают водительских прав на два года и налагают штраф в размере 30 тыс. рублей. Но в некоторых случаях штрафы могут значительно возрасти. По словам инспектора ГАИ, это происходит, если водитель повторно нарушает закон или отказывается от медицинского освидетельствования.

Фото: openverse by Ilya Plekhanov, CC BY-SA 4.0

Если же водитель снова попадается пьяным за рулем, по статье 264.1 УК РФ ему грозит еще более суровое наказание. Штраф в таких случаях может достигать 300 тыс. рублей. Но это не единственная мера воздействия: водителю могут назначить до 480 часов принудительных работ, что подразумевает выполнение общественно полезных задач.

В более серьезных случаях, таких как повторное нарушение или отказ от медосвидетельствования, возможно лишение свободы сроком до двух лет. Если же пьяный водитель нанесет вред другим людям, штраф увеличивается до 500 тыс. рублей, а срок тюремного заключения может продлиться до трех лет.

Стоит также отметить, что водители, лишенные прав за вождение в нетрезвом виде, не могут восстановить удостоверение досрочно. Им придется полностью отбыть назначенное наказание, которое длится год после завершения основного срока. Вождение в состоянии алкогольного опьянения не только грозит значительными штрафами, но и создает угрозу для жизни участников дорожного движения.

Уточнения

Вождение в состоянии алкогольного опьянения (вождение в пьяном виде, вождение в нетрезвом виде, пьяное вождение, пьянство за рулём) — управление транспортным средством с наличием уровня алкоголя в крови, превышающего допустимые нормы по законодательству государства.





Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка. В законодательстве разных государств наряду с термином «штраф» используется также термин «денежное взыскание».

