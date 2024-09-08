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Passat Pro 2025 представлен: два варианта кузова и возможности персонализации

Volkswagen Passat Pro 2025: новый крупный седан в двух вариантах
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Авто

На автосалоне в Чэнду состоялась официальная премьера нового Volkswagen Passat Pro 2025 года. Этот крупный седан представлен в двух вариантах, каждый из которых отличается уникальным дизайном кузова. Немецкий автопроизводитель также предложит несколько аксессуаров, которые позволят владельцам персонализировать автомобиль по своему вкусу. Пока что цены на новинку не были объявлены.

Volkswagen Passat Pro 2025: новый крупный седан в двух вариантах
Фото: wikipediа by Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International., CC BY-SA 4.0

Дизайн нового Passat Pro сохраняет фирменный стиль Volkswagen. Автомобиль оснащен узкой передней и задней оптикой с LED-элементами. За дополнительную плату можно установить фары головного света с матричной технологией. Спереди расположен массивный бампер, который практически полностью закрывает крупный воздухозаборник.

Уточнения

Volkswagen Passat (paˈsat) — семейство среднеразмерных автомобилей компании Volkswagen, производящееся с 1973 по настоящее время. Название Пассат произошло от одноимённого ветра. В разных странах эти автомобили были известны как Dasher, Santana, Quantum, Magotan, Corsar и Carat.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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