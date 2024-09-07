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Skoda ищет спасение в Китае: переговоры с Roewe могут стать ключом

Skoda и китайский рынок: возможное спасение в гибридах
1:22
Авто

Компания Skoda сталкивается с трудностями на китайском рынке: продажи автомобилей чешской марки остаются низкими. В прошлом месяце Skoda смогла реализовать всего 507 экземпляров своего самого популярного в Китае лифтбека Superb. Однако, судя по всему, компания нашла возможное решение своих проблем.

Согласно сообщениям китайских СМИ, Skoda ведет переговоры с Roewe, автопроизводителем, принадлежащим SAIC. Цель этих переговоров — получить доступ к гибридным технологиям, которые лучше соответствуют потребностям китайских водителей. Пока что конкретной информации о результатах переговоров и типе гибридной установки, которую Skoda планирует использовать, нет.

Проблемы Skoda на китайском рынке не новы. Уже несколько лет компания испытывает сложности с продажами, и в 2022 году глава Skoda даже заявил, что компания рассматривает возможность ухода из Китая. Этот вопрос поднимался и в 2023 году.

Тем не менее, текущие переговоры могут дать Skoda шанс сохранить свои позиции в Китае. Однако даже в случае успешных договоренностей с Roewe, новые гибридные модели Skoda могут появиться на рынке не раньше, чем через два года.

Уточнения

Škoda a s. ([ˈʃkoːda]) — крупнейший производитель автомобилей в Чешской Республике, со штаб-квартирой, расположенной в городе Млада-Болеслав. Фактически является продолжателем компании Laurin & Klement, зарождённой в 1895 году, и ставшей в 1925-м частью промышленного конгломерата «Akciová společnost, dříve Škodovy závody» (сейчас — Škoda Holding). После приватизации, произошедшей в 1991 году, Škoda Auto была поэтапно поглощена немецким концерном Volkswagen Group.

«Roewe» — автомобильная марка, созданная китайским автопроизводителем SAIC Motor в 2006 году. Автомобили Roewe изначально были основаны на технологии, приобретенной у ныне несуществующего британского автопроизводителя MG Rover. SAIC не смогла приобрести права на торговую марку Rover (которая осталась за BMW, впоследствии проданной Ford и в конечном итоге вернулся в Jaguar Land Rover) и создал марку Roewe в качестве замены.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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