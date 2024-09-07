Как защитные плёнки помогают сохранить стоимость китайских авто

Дефекты кузова на китайских авто: что делать владельцам

1:43 Your browser does not support the audio element. Авто

В последние годы в России резко возросла популярность китайских автомобилей, что, в свою очередь, привело к увеличению спроса на услуги детейлинга. Согласно данным сети детейлинг-центров, 8 из 10 владельцев таких авто выбирают защитные полиуретановые или виниловые пленки для оклейки кузова. Это явление особенно заметно в Петербурге и Москве с 2022 года.

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Хотя лакокрасочное покрытие китайских автомобилей лишь немного уступает по толщине европейским и японским моделям, качество используемых материалов значительно хуже. Александр Смит, руководитель сети детейлинг-центров Carbase, отмечает, что грунтовка, краска и лак на китайских авто быстро теряют свои свойства. В результате сколы и царапины появляются на кузове гораздо быстрее, чем на автомобилях других марок.

Эти дефекты не только ухудшают внешний вид автомобиля, но и могут потребовать дорогостоящего кузовного ремонта. В условиях, когда каждый рубль на счету, автовладельцы предпочитают заранее защищать свои машины, чтобы избежать больших расходов на ремонт в будущем.

Многие владельцы китайских автомобилей также обеспокоены тем, как падение цен на такие машины может повлиять на их стоимость при продаже. В условиях роста цен на новые и подержанные автомобили россияне стали дольше использовать свои транспортные средства и лучше за ними ухаживать. Защитные пленки — один из самых доступных и эффективных способов сохранить привлекательный внешний вид и рыночную стоимость автомобиля.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.





Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.



