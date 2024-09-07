Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три простых шага к сияющей коже без дорогих процедур
Какая простая хитрость повысит урожайность чеснока в полтора раза
Не для всех: три кошачьих породы, которые ненавидят людей
Роналду: рекорды гонятся за мной
Спасатели эвакуировали туриста после укуса змеи в горах Сочи
Почему Toyota GR Yaris не адаптирован к России
Загрязнение Исети органикой в районе Екатеринбурга впятеро превысило норму
Как правильно поливать хризантемы осенью для подготовки к зиме
Пока модно: самые антимодные косметические продукты, о которых забыли

Как защитные плёнки помогают сохранить стоимость китайских авто

Дефекты кузова на китайских авто: что делать владельцам
1:43
Авто

В последние годы в России резко возросла популярность китайских автомобилей, что, в свою очередь, привело к увеличению спроса на услуги детейлинга. Согласно данным сети детейлинг-центров, 8 из 10 владельцев таких авто выбирают защитные полиуретановые или виниловые пленки для оклейки кузова. Это явление особенно заметно в Петербурге и Москве с 2022 года.

Дефекты кузова на китайских авто: что делать владельцам
Фото: Telegram-канал «Погода от шефа. Михаил Леус» is licensed under Free More info

Хотя лакокрасочное покрытие китайских автомобилей лишь немного уступает по толщине европейским и японским моделям, качество используемых материалов значительно хуже. Александр Смит, руководитель сети детейлинг-центров Carbase, отмечает, что грунтовка, краска и лак на китайских авто быстро теряют свои свойства. В результате сколы и царапины появляются на кузове гораздо быстрее, чем на автомобилях других марок.

Эти дефекты не только ухудшают внешний вид автомобиля, но и могут потребовать дорогостоящего кузовного ремонта. В условиях, когда каждый рубль на счету, автовладельцы предпочитают заранее защищать свои машины, чтобы избежать больших расходов на ремонт в будущем.

Многие владельцы китайских автомобилей также обеспокоены тем, как падение цен на такие машины может повлиять на их стоимость при продаже. В условиях роста цен на новые и подержанные автомобили россияне стали дольше использовать свои транспортные средства и лучше за ними ухаживать. Защитные пленки — один из самых доступных и эффективных способов сохранить привлекательный внешний вид и рыночную стоимость автомобиля.

Уточнения

Ку́зов — часть автомобиля или другого транспортного средства, предназначенная для размещения пассажиров и груза. Кузов крепится к раме автомобиля. Распространены безрамные несущие кузова, выполняющие одновременно функцию рамы — к ним крепятся все остальные узлы и агрегаты автомобиля.
 

Автомобильный детейлинг (англ. auto detailing), чаще сокращаемый до детейлинг — комплекс операций по тщательному и полному уходу за автомобилем.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Верните фарам блеск за 5 минут: простой лайфхак для автовладельцев

Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста

Как вернуть прозрачность фарам с помощью зубной пасты
В США высоко оценили новые высокоточные бомбы ВВС РФ
В США оценили появление у ВВС РФ новых высокоточных бомб
Кефирный маринад для курицы: с ним мясо нежное и жареное на сковороде, и запечённое на гриле или в духовке
Домашняя кабачковая икра: тот самый вкус, который каждому знаком с детства
Командование ВСУ приказало расстрелять пассажирский поезд в Курской области Дмитрий Плотников Военно-полевая почта всегда приближала солдата и офицера к дому Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Вредно ли спать с кошкой
Три самых популярных породы кошек в мире
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Как пересадить гортензию осенью и сделать её ещё красивее
Последние материалы
Как правильно поливать хризантемы осенью для подготовки к зиме
Пока модно: самые антимодные косметические продукты, о которых забыли
Эстонский спасатель пытался пересечь границу в нетрезвом виде
Простое решение для визуального увеличения прихожей
В Риме предложили ввести туристический налог для посещения фонтана Треви
Быстрые закуски, которые стоит взять с собой в путешествие
Как разгладить морщины за ночь: домашние средства, которые работают
Улучшение качества свёклы осенью: советы по применению гумата калия
Простое и быстрое руководство: как научить собаку команде "Нельзя" без стресса
Кошкам нельзя давать корм для собак, у них разные пищевые потребности
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.