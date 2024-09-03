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"Последствия непредсказуемы": эксперт рассказал, можно ли использовать АИ-92 вместо АИ-95

Эксперт Моженков: использование низкооктанового бензина ускоряет износ двигателя
0:56
Авто

Систематическое использование низкооктанового бензина может привести к ускоренному износу двигателя и других элементов топливной системы автомобиля, рассказал NewsInfo.Ru бизнес-эксперт в области автомобильных дилеров Владимир Моженков.

Эксперт Моженков: использование низкооктанового бензина ускоряет износ двигателя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эксперт отметил, что бензин с более низким октановым числом, например, АИ-92 вместо АИ-95, безопасен для машины, если применять его эпизодически.

"Если использовать бензин с более низким октановым числом на постоянной основе, это приведет к проблемам в двигателе и топливной системе. Но никто такие эксперименты не проводит — это противопоказано, и последствия могут быть непредсказуемыми," — предупредил собеседник.

По словам Моженкова, негативные последствия от применения такого топлива зависят от марки авто, так как качество моторов у всех автопроизводителей разное.

Уточнения

Бензи́н — горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей). Плотность около 0,71…0,76 г/см³. Теплотворная способность около 10 600 ккал/кг (44,4 МДж/кг, 32,7 МДж/литр). Температура замерзания около −60 °C в случае использования специальных присадок. Бензины используются в качестве моторного топлива и сырья в промышленном органическом синтезе.

Окта́новое число́ — показатель, который характеризует детонационную стойкость (стойкость к взрыву) топлива, применяемого в двигателях внутреннего сгорания с внешним смесеобразованием (обычно бензина, не используется при характеристике дизельного топлива и авиационного керосина). Октановое число определяют на стандартном одноцилиндровом двигателе с переменной степенью сжатия. Бензин с более высоким октановым числом может выдержать более высокую степень сжатия в цилиндрах двигателя без досрочного самовоспламенения (стука в двигателе, «детонации») и потому может применяться в двигателях с бо́льшей удельной мощностью и коэффициентом полезного действия.

Автомобильный двигатель — двигатель, который преобразует энергию какого-либо рода в механическую работу, необходимую для приведения автомобиля в движение.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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