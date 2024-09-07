Новый Toyota GR Yaris: высокая цена и жёсткая подвеска отпугнули покупателей

Почему Toyota GR Yaris не адаптирован к России

1:38 Your browser does not support the audio element. Авто

Во второй половине августа на российском рынке появилась новинка — Toyota GR Yaris, привезённая по параллельному импорту. Этот компактный хэтчбек оснащен 1,6-литровым турбированным двигателем мощностью до 272 лошадиных сил и механической коробкой передач, передающей тягу на все колёса. Несмотря на впечатляющие характеристики, автомобиль не вызвал ожидаемого интереса среди российских покупателей.

Фото: youtube.com by Autosdeprimera_, CC BY 4.0

Основная причина низкого спроса кроется в цене — за Toyota GR Yaris просят от 6,35 миллиона рублей. Это слишком высокая стоимость для компактного городского автомобиля, который, к тому же, не адаптирован к российским условиям эксплуатации. Жёсткая спортивная подвеска, установленная для улучшения устойчивости, делает поездки по неровным дорогам крайне неудобными, создавая сильную тряску. Кроме того, низкий клиренс ещё больше усложняет передвижение по дорогам России.

Несмотря на высокую динамичность — разгон до 100 км/ч за 5,5 секунды, полный привод и хорошую манёвренность, Toyota GR Yaris уступает конкурентам на российском рынке. За ту же цену можно приобрести большие корейские и китайские кроссоверы, способные справляться с бездорожьем. Также стоит отметить, что расход топлива у GR Yaris выше, чем у аналогичных моделей, а двигатель может быстрее изнашиваться из-за неподготовленности к российским условиям.

Уточнения

Toyota Vitz/Yaris – компактный автомобиль с кузовом хетчбэк, производимый японским концерном Toyota с 1999 года. Название Yaris является производным от Charis, Хариты — древнегреческие богини веселья и радости. На внутреннем рынке Японии этот же автомобиль называется Vitz [Виц]. Это имя модель унаследовала от популярного в начале 1990-х годов автомобиля Toyota Corsa, одна из комплектаций которого называлась VIT-Z, что оказалось созвучно немецкому Witz (шутка). Оба названия подчёркивают весёлый, игривый характер автомобиля.





