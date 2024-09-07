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Skoda Superb 2024: новая комплектация Sportline с улучшенными характеристиками

Skoda Superb Sportline 2024: спортивная эволюция
1:43
Авто

Skoda Superb 2024 года представлена в новой комплектации Sportline, которая будет доступна на всех рынках, где продается модель. Эта версия получила ряд косметических изменений и дополнительные функции, став самой спортивной и топовой в линейке седанов.

Skoda Superb Sportline 2024: спортивная эволюция
Фото: wikipediа by Johannes Maximilian, CC BY-SA 4.0

В экстерьере новой версии затемнены все хромированные элементы, включая рамку радиаторной решетки, оконные рамы и эмблему на задней части автомобиля. Крышки зеркал выполнены в черном глянцевом цвете. Стандартно модель оснащается 18-дюймовыми дисками, но за доплату доступны 19-дюймовые. Автомобиль также оборудован шильдиком с названием модификации и светодиодными матричными фарами.

В интерьере Skoda Superb Sportline появились спортивные кресла с интегрированными подголовниками и регулируемой поддержкой бедер. Также в салоне установлена черная обивка потолка, декоративные элементы с эффектом искусственного углеродного волокна на приборной панели, стальные накладки на педали и новое трехспицевое рулевое колесо с надписью Skoda вместо логотипа. Кроме того, шасси автомобиля было перенастроено, а дорожный просвет уменьшен на 15 мм.

Модификация Sportline предлагается с тремя вариантами двигателей: 1,5- и 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью 150 и 265 л. с. соответственно, а также 2,0-литровым дизелем на 150 или 193 л. с.

Уточнения

Škoda Superb — легковой автомобиль класса D, выпускаемый чешским автопроизводителем Škoda Auto с 2001 года. Название современных автомобилей было позаимствовано у линейки машин, производившихся в 1934—1949 годах. Представлен с кузовами лифтбек и универсал. Является флагманской моделью компании, президент Чехии использует для служебных поездок и официальных выездов Škoda Superb в исполнении Laurin & Klement.
Первое поколение Škoda Superb, выпускавшееся с 2001 по 2008 год, было спроектировано на платформе Volkswagen Group B5 (PL45+), с продольным расположением двигателей. Второе поколение, представленное в 2008 году использовало платформу Volkswagen Group B6 (PQ46) с поперечным расположением силовых агрегатов. Нынешнее поколение, третье по счёту, начали производить в 2015 году на модульной платформе MQB концерна Volkswagen Group, также имеющую поперечное расположение силовых агрегатов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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