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Как сделать шины снова чёрными без дорогих средств

Обновление шин с помощью доступного средства
1:04
Авто

Многие водители время от времени задумываются о том, как обновить вид своих шин. Все хотят, чтобы автомобильная резина снова блестела и выглядела насыщенно черной.

Обновление шин с помощью доступного средства
Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Конечно, можно приобрести специальные чернители для шин, но зачем тратить деньги, если есть доступное и эффективное средство, которое, возможно, уже есть у вас в аптечке?

Как вернуть шинам идеальный внешний вид

Глицерин — это отличная альтернатива дорогим чернителям. Просто разведите его водой в пропорции 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем. Если распылителя нет, подойдет и обычная губка.

Основная задача — равномерно нанести получившийся раствор на заранее очищенные от грязи шины. После нанесения достаточно подождать, пока поверхность полностью высохнет.

И вот результат — ваши шины вновь обретают насыщенный черный цвет и приятный блеск, словно только что из магазина. Эта простая процедура обязательно порадует любого автовладельца.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} . Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом. Нетоксичен, в отличие, например, от простейших двухатомных спиртов.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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