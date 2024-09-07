Как сделать шины снова чёрными без дорогих средств

Многие водители время от времени задумываются о том, как обновить вид своих шин. Все хотят, чтобы автомобильная резина снова блестела и выглядела насыщенно черной.
Конечно, можно приобрести специальные чернители для шин, но зачем тратить деньги, если есть доступное и эффективное средство, которое, возможно, уже есть у вас в аптечке?
Как вернуть шинам идеальный внешний вид
Глицерин — это отличная альтернатива дорогим чернителям. Просто разведите его водой в пропорции 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем. Если распылителя нет, подойдет и обычная губка.
Основная задача — равномерно нанести получившийся раствор на заранее очищенные от грязи шины. После нанесения достаточно подождать, пока поверхность полностью высохнет.
И вот результат — ваши шины вновь обретают насыщенный черный цвет и приятный блеск, словно только что из магазина. Эта простая процедура обязательно порадует любого автовладельца.
Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.
Глицери́н (от греч. γλυκερός «сладкий») — органическое соединение, простейший представитель трёхатомных спиртов с формулой C 3 H 5 ( OH ) 3 {\displaystyle {\ce {C3H5(OH)3}}} . Представляет собой вязкую прозрачную жидкость со сладким вкусом. Нетоксичен, в отличие, например, от простейших двухатомных спиртов.
Вернуть фарам утраченный блеск поможет обычная белая зубная паста