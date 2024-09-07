Как сделать шины снова чёрными без дорогих средств

Обновление шин с помощью доступного средства

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители время от времени задумываются о том, как обновить вид своих шин. Все хотят, чтобы автомобильная резина снова блестела и выглядела насыщенно черной.

Фото: wikipediа by Morio, CC BY-SA 3.0

Конечно, можно приобрести специальные чернители для шин, но зачем тратить деньги, если есть доступное и эффективное средство, которое, возможно, уже есть у вас в аптечке?

Как вернуть шинам идеальный внешний вид

Глицерин — это отличная альтернатива дорогим чернителям. Просто разведите его водой в пропорции 1:1 и перелейте в бутылку с распылителем. Если распылителя нет, подойдет и обычная губка.

Основная задача — равномерно нанести получившийся раствор на заранее очищенные от грязи шины. После нанесения достаточно подождать, пока поверхность полностью высохнет.

И вот результат — ваши шины вновь обретают насыщенный черный цвет и приятный блеск, словно только что из магазина. Эта простая процедура обязательно порадует любого автовладельца.

Уточнения

Автомобильная шина — один из наиболее важных элементов колеса, представляющий собой упругую резино-металло-тканевую оболочку, установленную на обод диска. Шина обеспечивает контакт транспортного средства с дорожным полотном, предназначена для поглощения незначительных колебаний, вызываемых несовершенством дорожного покрытия, компенсации погрешности траекторий колёс, реализации и восприятия сил.

