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Необычные способы использования колы: советы для автомобилистов

Простое решение для ржавчины на хромированных деталях
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Авто

Кола — это не только популярный газированный напиток, но и неожиданно эффективное чистящее средство, о котором стоит знать каждому водителю.

Простое решение для ржавчины на хромированных деталях
Фото: wikipedia by Bogdan M., CC BY 2.0

Эта жидкость может стать настоящим спасением, если на хромированных деталях вашего автомобиля появились пятна ржавчины или помутнения.

Чтобы справиться с такими дефектами, просто возьмите кухонную губку, пропитайте её колой и аккуратно обработайте загрязнённые участки. Кола отлично очищает такие элементы, как радиаторная решётка, колёсные диски, колпачки и различные декоративные детали в салоне.

После обработки хромированные поверхности снова засияют чистотой и блеском.

Поэтому водителям всегда стоит держать в машине бутылку с колой. Однако, не забывайте хранить её правильно — в бардачке или багажнике. Оставлять бутылку на сиденье не стоит, так как прямые солнечные лучи могут создать опасную ситуацию.

Уточнения

Ржа́вчина (устар. «ржа») — общий термин для определения оксидов железа. В разговорной речи это слово применяется к красным оксидам, образующимся в процессе реакции железа с кислородом в присутствии воды или влажного воздуха. Есть и другие формы ржавчины, например, продукт, образующийся в ходе реакции железа с хлором при отсутствии кислорода. Такое вещество образуется, в частности, на арматуре, используемой в подводных бетонных столбах, и называется зелёной ржавчиной. Несколько видов коррозии различимы зрительно или с помощью спектроскопии, они образуются при разных внешних условиях. Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3).
 

Coca-Cola (рус. «Кока-Кола»; в просторечии — кола) — газированный безалкогольный напиток, производимый компанией The Coca-Cola Company. Первоначально продававшийся как напиток для замены алкоголя и предназначавшийся в качестве патентного лекарства, он был изобретён в конце XIX века Джоном Ститом Пембертоном и был выкуплен бизнесменом Асой Григгсом Кэндлером, чья маркетинговая тактика привела Coca-Cola к доминированию на мировом рынке безалкогольных напитков на протяжении всего ХХ века.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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