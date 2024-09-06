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Борьба с запахами в авто: проверенные методы

Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
1:50
Авто

Даже самые аккуратные водители могут столкнуться с проблемой неприятных запахов в салоне автомобиля. Это может произойти из-за пролитого напитка, табачного дыма или других причин.

Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
Фото: wikipediа by Magnus Bäck, PDM

Многие решают проблему с помощью автомобильных ароматизаторов, но они лишь временно маскируют запахи. Как же избавиться от них раз и навсегда? Мы предлагаем вам 5 простых, но эффективных методов.

Уксус:
Налейте немного уксуса в миску и оставьте её на ночь в салоне. Утром запахи исчезнут, а от уксуса можно избавиться, просто проветрив салон, открыв двери автомобиля.

Активированный уголь:
Этот мощный абсорбент эффективно устраняет практически все запахи. Разложите 7-10 таблеток активированного угля в несколько контейнеров и оставьте их на ночь в машине. Этот метод особенно эффективен против запаха сигарет.

Кофейные зёрна грубого помола:
Распределите их по контейнерам и расставьте в салоне или используйте холщовый мешочек как ароматизатор. В результате неприятные запахи исчезнут, а салон наполнится приятным кофейным ароматом.

Пищевая сода:
Этот метод подходит, если запах впитался в обивку сидений. Посыпьте сиденья содой и оставьте на ночь, а утром просто пропылесосьте. Так вы не только устраните запах, но и освежите обивку.

Яблочный уксус с корицей:
Смешайте яблочный уксус с корицей до получения однородной массы, разлейте её по небольшим ёмкостям и оставьте в машине на ночь, предварительно сделав отверстия в крышках. Утром неприятные запахи исчезнут.

Надеемся, эти советы помогут вам забыть о неприятных запахах и сделают ваши поездки более комфортными.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.
 

Активированный у́голь — пористый материал, производимый из древесного угля, кокса из каменного угля или нефти, скорлупы кокосовых орехов и других углеродосодержащих материалов. В зависимости от технологии изготовления, 1 грамм активированного угля может иметь поверхность от 500 до 2200 м², что делает его очень эффективным в адсорбции различных веществ, благодаря чему он используется в медицине для борьбы с отравлениями путём приёма таблеток из угля внутрь и в производстве фильтров для воздуха.
 

Кофейные зёрна — зёрна кофейного дерева, из которых делают напиток кофе.
 

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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