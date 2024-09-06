Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как избавиться от жирных пятен на обоях, не испортив их
Новый Audi Q5 2025 доступен в стандартной и спортивной версиях
Пожигайло: для повышения рождаемости в России нужен новый Столыпин
Туристов из России обокрали в отеле на Пхукете
Хирург Хорошев: успешно проведённая реанимация — это одно-два сломанных ребра
Если собака тянет поводок, это грозит серьёзными травмами питомцу и хозяину
Эти кошки покорили мир: три самые популярные породы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове

Как быстро очистить пластиковые поверхности в салоне автомобиля

Меламиновая губка — лучший помощник водителя
1:04
Авто

В салоне практически любого автомобиля можно найти пластиковые элементы, которые, к сожалению, имеют один серьёзный недостаток — они быстро загрязняются. Однако, избавиться от пятен можно легко, если знать, какое средство использовать.

Меламиновая губка — лучший помощник водителя
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как выяснилось, с загрязнениями на автомобильном пластике отлично справляется меламиновая губка. Она гораздо эффективнее обычной поролоновой.

Чтобы вернуть чистоту пластиковым поверхностям в салоне машины, следует сначала надеть защитные перчатки. Затем возьмите меламиновую губку, слегка смочите её водой и аккуратно протрите грязные участки. Не стоит сильно давить — просто медленно и осторожно трите пластик.

Через некоторое время поверхность станет чистой, даже самые стойкие пятна, такие как следы клея, исчезнут. Автомобильный пластик снова будет выглядеть как новый.

Неудивительно, что многие опытные водители считают меламиновую губку настоящим спасением.

Уточнения

Вспененный меламин (меламиновая губка) — вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.
Данный пеноматериал производится в Германии компанией BASF под торговой маркой «Basotect». Материал на протяжении более чем 20 лет используется для теплоизоляции труб и воздуховодов и продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал не поддерживает горение.
Материал также используется Procter & Gamble для производства меламиновой губки Mr. Clean Magic Eraser, а также других подобных чистящих средств.
Материал также используется в качестве основного звуко- и теплоизоляционного материала для сверхскоростных поездов, из-за своей высокой степени поглощения звука, отличных теплоизоляционных свойств и низкого веса.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Самые сильные породы кошек: топ-3
Самые сильные породы кошек: топ-3
Последние материалы
Свекольные блинчики с творожной начинкой: вкусно и оригинально
Джефф Монсон стал тренером хоккеистов в Чехове
Как профессиональные цветоводы пересаживают гортензию
NASA показала первое фото солнечного паруса в космосе
Россия выжигает ВСУ: Соратник Кадырова рассказал о продвижении в Курской области
Простые методы для чистого воздуха в салоне машины
Турист потерял греческую визу после замены отеля на апартаменты
Как увеличить урожайность смородины
Bloomberg: Египет объявил тендер на закупку 20 грузов СПГ
Как приготовить дома тирамису
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.