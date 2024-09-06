Как быстро очистить пластиковые поверхности в салоне автомобиля

Меламиновая губка — лучший помощник водителя

1:04 Your browser does not support the audio element. Авто

В салоне практически любого автомобиля можно найти пластиковые элементы, которые, к сожалению, имеют один серьёзный недостаток — они быстро загрязняются. Однако, избавиться от пятен можно легко, если знать, какое средство использовать.

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Как выяснилось, с загрязнениями на автомобильном пластике отлично справляется меламиновая губка. Она гораздо эффективнее обычной поролоновой.

Чтобы вернуть чистоту пластиковым поверхностям в салоне машины, следует сначала надеть защитные перчатки. Затем возьмите меламиновую губку, слегка смочите её водой и аккуратно протрите грязные участки. Не стоит сильно давить — просто медленно и осторожно трите пластик.

Через некоторое время поверхность станет чистой, даже самые стойкие пятна, такие как следы клея, исчезнут. Автомобильный пластик снова будет выглядеть как новый.

Неудивительно, что многие опытные водители считают меламиновую губку настоящим спасением.

Уточнения

Вспененный меламин (меламиновая губка) — вспененный пластик на основе полимера меламин-формальдегидной смолы.

Данный пеноматериал производится в Германии компанией BASF под торговой маркой «Basotect». Материал на протяжении более чем 20 лет используется для теплоизоляции труб и воздуховодов и продолжительное время используется как звукоизоляционный материал для студий, павильонов, аудиторий и иных помещений. Материал не поддерживает горение.

Материал также используется Procter & Gamble для производства меламиновой губки Mr. Clean Magic Eraser, а также других подобных чистящих средств.

Материал также используется в качестве основного звуко- и теплоизоляционного материала для сверхскоростных поездов, из-за своей высокой степени поглощения звука, отличных теплоизоляционных свойств и низкого веса.



