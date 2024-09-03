Секреты безупречного ухода за автомобильным пластиком

Возвращаем первозданный вид пластиковым деталям авто: проверенный алгоритм

1:50 Your browser does not support the audio element. Авто

Любой автомобиль со временем начинает выглядеть потрёпанным: на пластиковых деталях салона появляются неэстетичные пятна, разводы и следы грязи. Но не нужно спешить везти машину в дорогую химчистку — с этой проблемой можно справиться и самостоятельно, используя простые и доступные средства.

Фото: flickr.com by loubeat, CC BY 2.0

Готовим рабочее место

Перед началом работы подготовьте все необходимые материалы: мягкую ткань или микрофибровые салфетки, пульверизатор, средство для очистки автомобильного пластика. Лучше всего использовать специализированные очистители, предназначенные именно для ухода за пластиком. Обычные бытовые средства могут повредить или поцарапать поверхность.

Алгоритм очистки пластика

Первым делом тщательно очистите загрязнённую поверхность от пыли и крупных частиц грязи с помощью влажной ткани.

Нанесите небольшое количество очищающего средства на загрязнение. Распылите его из пульверизатора или нанесите на ткань.

Аккуратно протрите проблемные участки мягкой тканью, применяя небольшое давление. Не тритеслишком сильно, чтобы не поцарапать пластик.

Для особо въевшихся пятен можно оставить средство на 2-3 минуты, а затем вытереть чистой тканью.

Для завершения процедуры протрите очищенные места сухой микрофибровой салфеткой.

Полезные советы

Не используйте абразивные губки или жёсткие щётки — они могут повредить пластиковую поверхность.

Старайтесь работать в затенённом месте, избегая прямых солнечных лучей, которые могут высушить и испортить пластик.

Для придания блеска и защиты пластика можно нанести специальное полирующее средство.

Уточнения

Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.

Название «пластмассы» происходит от слова пластичность и означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться в твердые предметы различной формы и после охлаждения сохранять заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего или высокоэластического) состояния в твёрдое состояние (стеклообразное или кристаллическое).

