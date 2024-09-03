Секреты безупречного ухода за автомобильным пластиком

Любой автомобиль со временем начинает выглядеть потрёпанным: на пластиковых деталях салона появляются неэстетичные пятна, разводы и следы грязи. Но не нужно спешить везти машину в дорогую химчистку — с этой проблемой можно справиться и самостоятельно, используя простые и доступные средства.
Перед началом работы подготовьте все необходимые материалы: мягкую ткань или микрофибровые салфетки, пульверизатор, средство для очистки автомобильного пластика. Лучше всего использовать специализированные очистители, предназначенные именно для ухода за пластиком. Обычные бытовые средства могут повредить или поцарапать поверхность.
Пластма́ссы (пласти́ческие ма́ссы, пластики) — это широкий спектр синтетических или полусинтетических материалов, которые используют полимеры в качестве основного ингредиента.
Название «пластмассы» происходит от слова пластичность и означает, что эти материалы под действием нагревания и давления способны формироваться в твердые предметы различной формы и после охлаждения сохранять заданную форму. Процесс формования сопровождается переходом пластически деформируемого (вязкотекучего или высокоэластического) состояния в твёрдое состояние (стеклообразное или кристаллическое).
Секрет сохранения огурцов на долгое время довольно прост. Им много лет пользовались наши предки.