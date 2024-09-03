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Таксистов-мигрантов могут обязать сдавать экзамен на права

В России могут ввести экзамен на права для таксистов-мигрантов
1:16
Авто

Иностранных водителей такси предлагают обязать сдавать экзамен на знание правил дорожного движения и управление транспортными средствами, сообщает РГ.

В России могут ввести экзамен на права для таксистов-мигрантов
Фото: commons.wikimedia.org by ИванА, CC BY-SA 4.0

Законопроект уже внесён в Госдуму, но эксперты считают его недоработанным.

На данный момент мигрантам достаточно сдать теоретическую часть экзамена для работы в сфере пассажирских перевозок.

Группа депутатов предлагает обязать иностранных граждан сдавать практический экзамен для получения водительского удостоверения категории "B".

Законопроект предлагает выдавать права категории "B" после успешной сдачи теоретического и практического экзаменов.

Изменения предлагается внести в Федеральные законы "О безопасности дорожного движения" и "Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Российской Федерации".

Каждый второй таксист в России — мигрант (особенно в больших городах). Согласно последним данным, это приводит к трагедиям и росту ДТП с летальным исходом.

Предлагается обязать иностранных граждан, уже получивших российские права категории "B", сдать практический экзамен до 1 июня 2025 года.

Уточнения

Мигра́ция населе́ния (лат. migratio — переселение), также устаревшее отхо́дничество — переселение людей из одного региона (государства) в другой, в ряде случаев большими группами и на большие расстояния.



Такси́ (от фр. Taximètre «счётчик цены») — автомобиль, предназначенный для перевозки пассажиров в любое место назначения с оплатой проезда, измеряемой по таксометру.
 

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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