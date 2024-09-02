Aurus Senat покорил иностранных лидеров: кто уже владеет российским авто, а кто только мечтает о нём

Король Малайзии Искандар планирует купить российский Aurus Senat

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Ряд лидеров иностранных государств ездят на автомобилях российского производства, а некоторые лишь мечтают об их приобретении, рассказал портал Autonews.ru.

Фото: commons.wikimedia.org by Matti Blume, CC BY-SA 4.0

Так, у лидера Северной Кореи Ким Чен Ына есть целых два седана Aurus Senat. Первую, удлинённую, версию он получил в феврале 2024 года, перед этим высоко оценив машину во время визита в Россию. Второй экземпляр, на короткой базе, был подарен Ким Чен Ыну Владимиром Путиным в ходе визита президента России в Пхеньян летом 2024 года.

Удлинённым Aurus Senat пользуется и король Бахрейна — Путин презентовал машину Хамаду бен Исе Аль Халифе в мае 2024 года.

Возможность обзавестись Aurus Senat рассматривает и Белоруссия: об этом рассказал посол республики в РФ Дмитрий Крутой. По его словам, белорусские власти могут купить несколько Aurus для правительства и других госорганов, если цены будут привлекательными.

Новый король Малайзии султан Ибрагим Ибни Альмархум Султан Искандар также выразил желание приобрести премиальный российский седан. Сейчас он занят процедурами, связанными с восхождением на престол, но позже планирует вернуться к вопросу покупки Aurus Senat.

Уточнения

Aurus Senat (рус. А́урус Сена́т) — российский автомобиль представительского класса, производящийся ФГУП «НАМИ» в Москве и Соллерс-Елабуга в городе Елабуге Республики Татарстан.



Ким Чен Ын (кор. 김정은?, 金正恩?, по Концевичу — Ким Чонъы́н, род. 8 января 1982, Пхеньян, КНДР) — северокорейский политический, государственный, военный и партийный деятель, является председателем Государственного совета КНДР (с 2016 года, переизбран в апреле 2019 года; альтернативное название должности — «Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики»), генеральным секретарём ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), а также высшим руководителем КНДР с 2011 года. До прихода к власти он редко появлялся публично, и многие действия Кима и его правительства остаются неизвестными.



Хамад ибн Иса Аль Халифа (араб. حمد بن عيسى آل خليفة‎; род. 28 января 1950, Эр-Рифа, Бахрейн) — эмир Бахрейна под именем Хамад II (1999—2002), первый король Бахрейна (с 2002).

