Хотите новый авто? ТОП-5 самых дешёвых предложений на российском рынке

Август на российском автомобильном рынке прошел без значительных изменений цен, но привнес новые модели, включая автомобили, доступные по параллельному импорту. Портал carsweek.ru составил ТОП-10 самых доступных автомобилей в России 2023-2024 годов выпуска.
Первое место в этом списке занимает седан LADA Granta, стоимость которого в базовой комплектации составляет 699 900 рублей. Этот автомобиль оснащён 1,6-литровым двигателем мощностью 90 л.с. и механической коробкой передач. В минимальную комплектацию входят ABS, EBD, электростеклоподъемники передних дверей и двигатель, соответствующий стандартам Евро-5. Однако, найти базовую версию в наличии у дилеров может быть непросто, так как обычно предлагают более дорогие варианты.
На втором месте находится внедорожник LADA Niva Legend с ценой от 981 000 рублей. Тройку лидеров замыкает LADA Vesta, стоимость базовой версии которой составляет 1 239 900 рублей.
Четвёртое место занимает внедорожник LADA Niva Travel, который стоит от 1 314 000 рублей. В пятерку лидеров также вошёл УАЗ "Хантер" в стартовой комплектации Base Fleet с ценником 1 460 000 рублей.
На шестом месте расположился УАЗ "Патриот" с ценой 1 650 000 рублей. Далее следует универсал Lada Largus стоимостью 1 660 000 рублей. Китайский кроссовер Livan X3 Pro находится на восьмой позиции с ценником 1 672 000 рублей. УАЗ "Пикап" занял девятое место, его стоимость составляет 1 675 000 рублей. И замыкает десятку новинка российского авторынка — Dongfeng DFSK 500, который стоит 1 749 000 рублей.
Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός — сам и лат. mobilis — подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
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