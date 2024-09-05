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ОСАГО под ударом: узнайте, почему водители отказываются от страховки

Как высокие цены и низкие выплаты влияют на популярность ОСАГО
2:29
Авто

Национальный автомобильный союз недавно отметил нарастающую тенденцию, когда граждане России всё реже оформляют полисы ОСАГО. Портал njcar. ru выделил основные причины, по которым водители отказываются страховать свои автомобили.

Как высокие цены и низкие выплаты влияют на популярность ОСАГО
Фото: freepik.com by jcomp, PDM

Одной из главных проблем системы обязательного страхования автогражданской ответственности является значительное недовольство водителей завышенными ценами на полисы. Даже под угрозой штрафных санкций многие автомобилисты предпочитают обходиться без страховки, считая её дополнительным финансовым бременем и источником сложностей.

Несмотря на то что страховым компаниям разрешено устанавливать как более низкие, так и более высокие тарифы, средняя стоимость ОСАГО для большинства водителей заметно выросла.

Страховщики активно используют любые доступные лазейки, чтобы увеличить цены, что вызывает негативное отношение со стороны потребителей.

Ситуация усугубляется ростом цен на автозапчасти, который наблюдается в последние месяцы из-за введённых зарубежных санкций. Стоимость запчастей увеличилась на 50-70 процентов, однако в каталогах страховых компаний рост цен отразился лишь частично, на уровне 20-25 процентов.

Более того, Центробанк разрешил страховым компаниям учитывать стоимость запчастей от дешевых дубликатов, что ведёт к снижению страховых выплат и ухудшению качества ремонтных работ.

Если вначале водители отказывались от страхования из-за высокой стоимости полисов, то теперь к этому добавляется недовольство уменьшением выплат по страховым случаям. В результате автомобилисты видят всё меньше смысла в приобретении полиса ОСАГО, который не обеспечивает должного уровня защиты.

Ещё одной причиной отказа от ОСАГО является страх перед ситуациями, когда в ДТП участвуют водители без страховки. В таких случаях пострадавшие не могут рассчитывать на страховые выплаты и вынуждены добиваться компенсации через суд, что требует времени и ресурсов.

Эксперты прогнозируют, что в ближайшие два-три года количество водителей, отказывающихся от полисов ОСАГО, может вырасти до 40 процентов. В ответ на это власти могут усилить контроль за наличием страховок, используя камеры ГАИ и значительно увеличив размеры штрафов.

Уточнения

Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (сокр. ОСАГО — обязательное страхование автогражданской ответственности) — вид страхования ответственности, возникший в США в 1920-х годах и получивший очень широкое распространение в 1940—1950-х годах в Европе (а позже — и в остальном мире), при котором объектом страхования являются имущественные интересы, связанные с риском гражданской ответственности владельца транспортного средства по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу потерпевших при использовании транспортного средства.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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