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Вещи, которые могут стоить вам штрафа и конфискации — узнайте больше

ГАИ назвала 7 вещей в машине, за которые грозит штраф с конфискацией
2:44
Авто

Не все автолюбители осознают, что даже мелкие вещи, разбросанные по салону их автомобилей, могут стать причиной для проверки со стороны сотрудников ДПС и, в некоторых случаях, привести к конфискации. Портал njcar. ru в интервью с представителем ГАИ выяснил, какие повседневные предметы могут вызвать неприятности на дороге.

ГАИ назвала 7 вещей в машине, за которые грозит штраф с конфискацией
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Согласно статье 27.10 КоАП РФ, инспектор ГАИ имеет право изымать вещи и документы, если они каким-либо образом связаны с административным правонарушением. Этот процесс может осуществляться при различных обстоятельствах: на месте происшествия, при личном досмотре, при проверке вещей или осмотре автомобиля.

Изъятию подлежат не только средства, непосредственно задействованные в правонарушении, но и другие предметы, такие как запрещённые вещества, оружие, контрафактный алкоголь, незаконный улов и даже рыболовные снасти.

Например, если в вашем автомобиле установлен видеорегистратор, стоит помнить, что записи с него могут быть изъяты, если они зафиксировали какое-либо нарушение. Однако это не единственный предмет, который может вызвать интерес автоинспекторов.

Допустим, вы отправились в лес за дровами и оставили их в багажнике своего автомобиля, не имея при этом необходимых документов. В этом случае инспектор ДПС имеет право конфисковать груз и инструменты на основании статьи 8.28.1 КоАП РФ. Штрафы за такое нарушение могут варьироваться от 30 000 рублей для физических лиц до 500 000 рублей для юридических лиц.

Перевозка горючих веществ также может вызвать проблемы. Например, в багажнике автомобиля разрешено перевозить баллоны с бытовым газом. Однако если документы будут оформлены на промышленный газ, инспекторы могут изъять его без промедления.

Перевозка до 60 литров бензина в стальных или специализированных пластиковых канистрах допустима, но превышение этого объёма может привести к штрафу в размере от 2 000 до 2 500 рублей или даже к лишению прав на срок от 4 до 6 месяцев по статье 12.21.1 КоАП РФ.

Стоит отметить, что в последнее время частота остановок и проверок транспорта значительно возросла. Это означает, что риск получения штрафа или конфискации возрастает, и водителям стоит быть более внимательными и осторожными, чтобы избежать неприятных последствий.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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