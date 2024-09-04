Вся правда о Toyota Camry после 10 лет эксплуатации

Надежность Toyota Camry: основные проблемы спустя 10 лет

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Toyota Camry заслуженно славится своей надежностью и долговечностью, что делает её одной из самых популярных моделей среди российских водителей. Однако, как и любой автомобиль, даже Camry не застрахована от поломок, особенно спустя 10 лет эксплуатации. Перекупщик с 30-летним стажем в интервью порталу njcar.ru рассказал, какие проблемы могут поджидать владельцев Toyota Camry с пробегом.

Фото: Wikipedia by IFCAR, PDM

На вторичном рынке модель Camry XV50 постепенно вытесняет предшественника в кузове XV40. После рестайлинга в 2014 году эта модель получила обновлённый внешний вид и улучшенные функциональные характеристики. Сегодня за 2 млн рублей можно найти Camry 2013-2014 годов выпуска, причём в хорошем состоянии.

Двигатели

2-литровый двигатель Camry надёжен, но только при условии надлежащего ухода. Проблемы могут возникнуть, если ремонт выполнялся непрофессионалами. Например, при некачественном ремонте возможны повреждения резьбы в блоке цилиндров, что приводит к утечкам антифриза и вибрациям на низких оборотах.

Camry надёжен, но только при условии надлежащего ухода. Проблемы могут возникнуть, если ремонт выполнялся непрофессионалами. Например, при некачественном ремонте возможны повреждения резьбы в блоке цилиндров, что приводит к утечкам антифриза и вибрациям на низких оборотах. 2,5-литровый двигатель также заслуживает доверия, но имеет свои нюансы. На холодную может возникать неприятное дребезжание. Задние сальники подвержены течам, а чувствительность двигателя к качеству топлива требует регулярной чистки форсунок.

также заслуживает доверия, но имеет свои нюансы. На холодную может возникать неприятное дребезжание. Задние сальники подвержены течам, а чувствительность двигателя к качеству топлива требует регулярной чистки форсунок. 3,5-литровый двигатель мощностью 249 л.с. склонен к повышенному расходу масла. Важно следить за состоянием водяной помпы, которая обычно служит около 60 000 км. Шестиступенчатая трансмиссия может испытывать проблемы с гидротрансформатором, однако при регулярном обслуживании АКПП может прослужить до 300 000 км.

Подвеска и рулевое управление

Подвеска Camry известна своей прочностью, но у неё есть слабые места. Стабилизаторы поперечной устойчивости могут изнашиваться быстрее, чем ожидалось. Стойки подвески требуют замены после 50 000 км, а сайлентблоки — после 65 000 км.

Тормоза требуют особого внимания: их направляющие нужно чистить и смазывать каждые 10 000 км, иначе тормоза могут начать заедать. При пробеге 150 000 км следует проверить стояночный тормоз. Что касается рулевого управления, то важно следить за состоянием контактов подушки безопасности в рулевой колонке. Износ этих контактов может привести к отказу системы SRS, что будет сигнализировать о проблеме на панели приборов.

Уточнения

Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России (до 2022 года) и Китае, Таиланде. По состоянию на 2024 год выходит девятое поколение автомобиля. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E, по Euro NCAP — к "Large family car" (сегмент D).

