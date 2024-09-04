Вся правда о Toyota Camry после 10 лет эксплуатации

Toyota Camry заслуженно славится своей надежностью и долговечностью, что делает её одной из самых популярных моделей среди российских водителей. Однако, как и любой автомобиль, даже Camry не застрахована от поломок, особенно спустя 10 лет эксплуатации. Перекупщик с 30-летним стажем в интервью порталу njcar.ru рассказал, какие проблемы могут поджидать владельцев Toyota Camry с пробегом.
На вторичном рынке модель Camry XV50 постепенно вытесняет предшественника в кузове XV40. После рестайлинга в 2014 году эта модель получила обновлённый внешний вид и улучшенные функциональные характеристики. Сегодня за 2 млн рублей можно найти Camry 2013-2014 годов выпуска, причём в хорошем состоянии.
Двигатели
Подвеска и рулевое управление
Подвеска Camry известна своей прочностью, но у неё есть слабые места. Стабилизаторы поперечной устойчивости могут изнашиваться быстрее, чем ожидалось. Стойки подвески требуют замены после 50 000 км, а сайлентблоки — после 65 000 км.
Тормоза требуют особого внимания: их направляющие нужно чистить и смазывать каждые 10 000 км, иначе тормоза могут начать заедать. При пробеге 150 000 км следует проверить стояночный тормоз. Что касается рулевого управления, то важно следить за состоянием контактов подушки безопасности в рулевой колонке. Износ этих контактов может привести к отказу системы SRS, что будет сигнализировать о проблеме на панели приборов.
Toyota Camry (яп. トヨタ・カムリ, Кáмри) — автомобиль компании Toyota. Производится на заводах в Японии, США, Австралии, России (до 2022 года) и Китае, Таиланде. По состоянию на 2024 год выходит девятое поколение автомобиля. В соответствии с классификацией легковых автомобилей по формальному признаку (габариты), принятой в ЕС, автомобиль принадлежит к сегменту E, по Euro NCAP — к "Large family car" (сегмент D).
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