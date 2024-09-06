УАЗ модернизировал Hunter: предзаказы открыты на ноябрьскую партию

Модернизированный УАЗ Hunter доступен для предзаказа

1:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Ульяновский автомобильный завод начал принимать предзаказы на обновленный внедорожник Hunter с двигателем, соответствующим стандарту Евро-5. Пресс-служба завода сообщила Autonews. ru, что выпуск этих автомобилей запланирован на ноябрь, и, несмотря на временную приостановку заказов в октябре, сейчас заказы уже можно оформить.

Фото: wikipediа by Вадим Кондратьев, CC BY-SA 4.0

Решение о возобновлении производства Hunter связано с перераспределением мощностей на заводе в пользу других моделей, а также с возвращением двигателя ЗМЗ 40911 с мощностью 112 л. с., который соответствует экологическому стандарту Евро-5.

В настоящее время Hunter доступен в двух вариантах — Base Fleet и "Экспедиция", при этом он остается самой доступной моделью УАЗ с начальной ценой 1,46 млн рублей. Ранее в 2024 году УАЗ уже пересматривал цены на свои модели, и с момента возобновления производства в апреле цены на "экспедиционные" версии внедорожников СГР ("Буханка") и Hunter увеличились на 35 тыс. рублей.

Уточнения

УАЗ Хантер (УАЗ-315195) — автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также на пересечённой местности. Автомобиль, представляющий собой дальнейшее развитие моделей УАЗ-469/УАЗ-3151, выпускается Ульяновским автозаводом с 2003 года.



