Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Telegram после ареста Дурова уличили в передаче ключей шифрования Западу. Что произошло на самом деле?
Какие ошибки при посадке озимого чеснока допускаются чаще всего
Эксперт объяснила, почему нельзя подключаться к Wi-Fi в аэропорту
Эффективная очистить руль можно с помощью игрушки
Ветеринары и защитники животных оценили собачьи духи от Dolce & Gabbana
Superjob: 16% молодых россиян готовы сменить регион ради работы
Носить бороду можно не всем мужчинам — врач-дерматовенеролог
Как избавиться от жирных пятен на обоях, не испортив их
Новый Audi Q5 2025 доступен в стандартной и спортивной версиях

УАЗ модернизировал Hunter: предзаказы открыты на ноябрьскую партию

Модернизированный УАЗ Hunter доступен для предзаказа
1:13
Авто

Ульяновский автомобильный завод начал принимать предзаказы на обновленный внедорожник Hunter с двигателем, соответствующим стандарту Евро-5. Пресс-служба завода сообщила Autonews. ru, что выпуск этих автомобилей запланирован на ноябрь, и, несмотря на временную приостановку заказов в октябре, сейчас заказы уже можно оформить.

Модернизированный УАЗ Hunter доступен для предзаказа
Фото: wikipediа by Вадим Кондратьев, CC BY-SA 4.0

Решение о возобновлении производства Hunter связано с перераспределением мощностей на заводе в пользу других моделей, а также с возвращением двигателя ЗМЗ 40911 с мощностью 112 л. с., который соответствует экологическому стандарту Евро-5.

В настоящее время Hunter доступен в двух вариантах — Base Fleet и "Экспедиция", при этом он остается самой доступной моделью УАЗ с начальной ценой 1,46 млн рублей. Ранее в 2024 году УАЗ уже пересматривал цены на свои модели, и с момента возобновления производства в апреле цены на "экспедиционные" версии внедорожников СГР ("Буханка") и Hunter увеличились на 35 тыс. рублей.

Уточнения

УАЗ Хантер (УАЗ-315195) — автомобиль повышенной проходимости (внедорожник) для эксплуатации на дорогах всех категорий, а также на пересечённой местности. Автомобиль, представляющий собой дальнейшее развитие моделей УАЗ-469/УАЗ-3151, выпускается Ульяновским автозаводом с 2003 года.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Русские демоны скорости. Самолёты МиГ-31БМ станут настоящими убийцами американских F-16 на Украине

Западные СМИ уже прозвали МиГ-31 "настоящим демоном скорости". Аналитики сходятся во мнении, что именно этот истребитель станет главной угрозой для американских F-16.

Самолёты МиГ-31БМ начинают охоту за американскими F-16 на Украине
Баклажаны как грибы: аппетитная заготовка на зиму
Закуска из баклажанов "как грибы": по вкусу её практически не отличишь от маринованных лесных грибочков
Созданы дроны уникальной конструкции, которыми выстреливают из специальной трубы
Белые стены — прошлый век: дизайнеры назвали новый тренд
В Полтаве уничтожено всё руководство дальнего радиолокационного обнаружения Швеции Дмитрий Плотников Чем опасны для здоровья вентилятор и кондиционер Сергей Лебедев Ракетный удар по Полтаве: какие выводы сделает Зеленский после массовых смертей своих военных Андрей Николаев
Турция заменит систему "всё включено" на комбинированные форматы отдыха с экскурсиями и ужинами в городе
Самые сильные породы кошек: топ-3
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
"Боюсь даже представить": эксперт рассказал, как изменятся цены на автомобили после повышения утильсбора
Последние материалы
Telegram после ареста Дурова уличили в передаче ключей шифрования Западу. Что произошло на самом деле?
Какие ошибки при посадке озимого чеснока допускаются чаще всего
Эксперт объяснила, почему нельзя подключаться к Wi-Fi в аэропорту
Модернизированный УАЗ Hunter доступен для предзаказа
Эффективная очистить руль можно с помощью игрушки
Ветеринары и защитники животных оценили собачьи духи от Dolce & Gabbana
Superjob: 16% молодых россиян готовы сменить регион ради работы
Носить бороду можно не всем мужчинам — врач-дерматовенеролог
Как избавиться от жирных пятен на обоях, не испортив их
Новый Audi Q5 2025 доступен в стандартной и спортивной версиях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.