Удивительное терпение КоАП: что вам грозит за забытые дома права

ГАИ стала отправлять автомобили на штрафстоянку за забытые дома права

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Представьте себе ситуацию: водитель только что выехал из дома, остановился по требованию инспектора ДПС и вдруг обнаруживает, что права остались дома. Такое случается довольно часто, особенно если у водителя есть привычка оставлять документы в разных предметах одежды. Достаточно одеть другой пиджак или куртку, и документы остаются дома.

Фото: openverse by Stolbovsky, CC BY-SA 3.0

Представитель ГАИ в интервью порталу njcar.ru объяснил, в каких случаях водитель может быть отстранён от управления транспортным средством, а его автомобиль отправлен на штрафстоянку.

Каждый водитель обязан всегда иметь при себе водительское удостоверение и предъявлять его по требованию полиции. Однако даже самые ответственные водители могут однажды забыть документы дома и обнаружить это спустя значительное время после начала поездки.

В подобных ситуациях часто возникает чувство неловкости, но на самом деле законодательство проявляет определённое понимание к таким случайностям. Если водитель забыл права дома, ему грозит либо предупреждение, либо штраф в размере 500 рублей, что предусмотрено частью 2 статьи 12.3 КоАП РФ.

Однако это правило действует только для тех, у кого действительно есть водительское удостоверение. Водители, которые вообще не имеют прав или были их лишены, столкнутся с куда более серьёзными последствиями: штрафом в размере 30 000 рублей, арестом до 15 суток или обязательными работами на срок до 200 часов. При этом автомобиль в таких случаях будет отправлен на штрафстоянку.

Чтобы подтвердить, что права действительно остались дома, водителю, скорее всего, придётся предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. Это позволит инспектору сверить данные с базой и убедиться, что водительское удостоверение существует. Если же водитель не сможет предъявить никакого документа, подтверждающего его личность, ситуация может усложниться.

В этом случае инспектор может применить часть 1 статьи 27.12 КоАП РФ, которая даёт ему право отстранить водителя от управления транспортным средством и отправить автомобиль на штрафстоянку.