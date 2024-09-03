Ошибки, которые нельзя допускать при вождении во время грозы

Опасности вождения во время грозы: что нужно знать

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Во время тёплого сезона интенсивные грозы — привычное явление, которое может представлять серьёзную опасность для водителей на дороге. Многим известно, что укрываться под высокими деревьями во время грозы крайне рискованно, так как они могут притягивать молнии.

Фото: commons.wikimedia.org by Marco Uberti, CC BY-SA 3.0

Однако что делать, если гроза застала вас в пути? Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru поделился важными советами для водителей, оказавшихся в подобных ситуациях.

Главное правило при движении во время грозы — не паниковать. Паника может стать причиной множества трагических ошибок, таких как неправильное торможение, резкие манёвры или потеря контроля над автомобилем. Сохраняйте спокойствие и принимайте обдуманные решения, даже если обстоятельства требуют быстрой реакции.

Если гроза сопровождается не только молниями и громом, но и сильным ветром, градом или проливным дождём, лучше всего прекратить движение. Остановка должна быть произведена на безопасном расстоянии от ненадёжных конструкций, деревьев и высоких объектов, которые могут упасть из-за бури.

Однако стоит избегать остановок на обочине — автомобилисты, движущиеся сзади, могут потерять контроль над своими транспортными средствами, что повышает риск столкновения. Оптимальный вариант — найти специальную парковку или заправочную станцию, чтобы безопасно переждать непогоду.

При значительном ухудшении видимости включите аварийные огни и противотуманные фары, снизьте скорость до минимума и будьте готовы остановиться в экстренной ситуации. Медленное движение помогает избежать столкновений и позволяет вовремя среагировать на внезапные препятствия. Цель — добраться до ближайшего безопасного места, где можно безопасно остановиться.

Вождение во время грозы также связано с риском затопления и разрушения дорожного покрытия. Сильные дожди увеличивают вероятность аквапланирования — потери сцепления с дорогой из-за воды на её поверхности. Это особенно опасно для автомобилей с изношенными шинами, которые не обеспечивают надлежащего сцепления.

Если резина вашего автомобиля уже потрёпана, риск скольжения по водной плёнке существенно возрастает.

Важно помнить, что кузов автомобиля, выполненный из металла, может обеспечить защиту от молнии. Однако, если есть возможность, лучше укрыться в месте, свободном от высоких объектов, которые могут притягивать грозовые разряды, таких как опоры электропередач или уличные столбы.

Оставаться внутри автомобиля — наилучший выбор в такой ситуации, так как это снижает риск получения травм. Выходить из машины во время грозы не рекомендуется.

Уточнения

Мо́лния — электрический искровой разряд в атмосфере, происходит во время грозы, проявляющийся яркой вспышкой света и сопровождающим её громом. Молнии также были зафиксированы на Венере, Юпитере, Сатурне, Уране и др. Сила тока в разряде молнии на Земле составляет в среднем 30 кА, иногда достигает 200 кА, напряжение — от десятков миллионов до миллиарда вольт.

