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Как автопроизводители намеренно создают проблемы с коррозией

Эксперт объяснил, почему автопроизводители не выпускают нержавеющие машины
3:24
Авто

Опытный автолюбитель, решивший приобрести подержанный автомобиль, в первую очередь обращает внимание на состояние кузова. Видимые следы ржавчины и коррозии — это серьёзный сигнал, указывающий на то, что от покупки такого автомобиля лучше отказаться.

Эксперт объяснил, почему автопроизводители не выпускают нержавеющие машины
Фото: Wikipedia by Bezik, CC BY-SA 4.0

В такой ситуации нередко возникает мысль, что автопроизводители намеренно избегают использования материалов, не подверженных коррозии, чтобы автомобили не могли сохранять свою привлекательность и функциональность на протяжении долгих лет. Эксперт портала njcar.ru объяснил, почему мировые автопроизводители не выпускают автомобили, полностью защищённые от ржавчины.

Сегодня в автомобилестроении уже активно используются такие материалы, как алюминий, карбон, пластик и титан, которые имеют очевидные преимущества в плане устойчивости к коррозии. Однако их массовое применение затруднено высокой стоимостью и сложностью производства.

На первый взгляд, нержавеющая сталь могла бы стать отличной альтернативой оцинкованным кузовам. Но у этого материала есть серьёзные недостатки: мягкость нержавеющей стали снижает прочность автомобиля, а высокая цена делает такие машины неконкурентоспособными. Автомобиль, полностью изготовленный из нержавеющей стали, оказался бы не только дорогим в производстве, но и тяжёлым, что отрицательно сказывается на его долговечности.

Хорошим примером может служить автомобиль DeLorean DMC-12, известный по фильму "Назад в будущее". Даже в этом автомобиле нержавеющая сталь использовалась только для внешних панелей, в то время как рама была сделана из композитных материалов.

Алюминиевые сплавы тоже представляют интересный вариант. Алюминий легче стали и имеет превосходные антикоррозийные свойства. Но есть и свои сложности: стоимость алюминия значительно выше, а процесс сварки этого металла сложен и трудоёмок. К тому же, алюминиевые сплавы не отличаются высокой прочностью.

Например, в последней версии Audi A8 инженеры использовали не только алюминий, но и обычные стальные сплавы для повышения прочности автомобиля при столкновениях, хотя раньше кузов этой модели был полностью выполнен из алюминия.

Титановые сплавы, хоть и превосходят алюминий по прочности, имеют запредельную стоимость. Титан обходится в шесть раз дороже алюминия, что делает автомобили с титановым кузовом предметом роскоши. В то же время карбон, который представляет собой композитный материал, состоящий из полимера и эпоксидной смолы, обеспечивает отличную прочность и лёгкость, а также устойчивость к коррозии.

Но его использование также сильно увеличивает стоимость автомобиля, что ограничивает его применение в массовом производстве.

И наконец, главная причина, по которой массовые автомобили никогда не станут полностью нержавеющими — это экономическая невыгодность для автопроизводителей.

Выпуск долговечных автомобилей противоречит их коммерческим интересам, поэтому на многих современных автомобилях первые признаки коррозии появляются сразу после окончания гарантии.

Уточнения

Корро́зия (от лат. corrosio - разъедание) — самопроизвольное разрушение металлов и сплавов в результате химического, электрохимического или физико-химического взаимодействия с окружающей средой. Разрушение по физическим причинам не является коррозией, а характеризуется понятиями "эрозия", "истирание", "износ".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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