Где нельзя оставлять машину ни на минуту — советы от ГАИ

В ГАИ назвали места, где опасно оставлять машину

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Оставлять автомобиль где попало — не самое лучшее решение. Даже на тех участках дороги, где парковка разрешена, иногда есть значительные риски. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru подробно рассказал о местах, где парковка может быть крайне опасной даже на короткое время.

Фото: freepik.com by frimufilms, PDM

Во-первых, всегда важно следовать правилам дорожного движения и избегать парковки в местах, где это запрещено. По действующим нормам нельзя оставлять автомобиль в зонах с запретом на остановку, на проезжей части дорог за пределами населенных пунктов и ближе чем в 50 метрах от железнодорожного переезда.

Однако, даже соблюдая правила, нужно помнить, что каждая дорога — это место повышенной опасности. Паркуя машину на обочине, даже там, где это разрешено, вы все равно рискуете столкнуться с неприятностями. Угрозу могут представлять случайные столкновения с другими транспортными средствами. Чтобы минимизировать этот риск, старайтесь парковаться как можно дальше от проезжей части.

Даже внутри дворов могут возникнуть неприятные ситуации, пусть и менее серьезные. Здесь чаще всего авто подвергается мелким повреждениям, таким как царапины. Узкие проезды в дворах — не лучшее место для парковки, так как риск незначительных повреждений значительно выше.

Особое внимание следует уделять парковке возле концертных залов, офисных центров и супермаркетов. В этих местах риск повреждений автомобиля резко возрастает. Тележки, небрежно открывающиеся двери соседних автомобилей и активное движение пешеходов могут привести к появлению царапин и вмятин. Чтобы снизить вероятность подобных неприятностей, лучше выбирать парковочные места вдали от других машин, предпочтительно на краю парковки.

Несмотря на то что количество угонов автомобилей постепенно уменьшается, расслабляться не стоит, особенно если ваша машина принадлежит к числу популярных моделей. Статистика показывает, что угон автомобилей чаще всего происходит в местах с большим скоплением машин, особенно в спальных районах. Вблизи многоэтажных домов, где автомобили часто остаются без охраны на ночь, вероятность угона значительно выше.

Кроме того, опасно оставлять машину прямо под окнами домов. Существует вероятность падения предметов с высоты, что может нанести ущерб автомобилю. Аналогичная ситуация может произойти и рядом со стройплощадками или участками, где идет ремонт дороги. Строительный мусор и случайные столкновения также представляют угрозу для вашего автомобиля.

Уточнения

Стоянка (другие названия: автостоянка, паркинг, парковка, гараж, карман) — здание, сооружение (часть здания, сооружения) или специальная открытая площадка, предназначенные для хранения (стоянки) транспортных средств, преимущественно автомобилей.

