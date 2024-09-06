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Navara 2026: обновлённый пикап от Nissan готов к дебюту

Модернизация Navara: детали будущего пикапа
2:00
Авто

Компания Nissan разрабатывает новый среднеразмерный пикап для китайского рынка, который получит название Nissan Navara 2026. Несмотря на это, глобальные планы по распространению модели пока остаются загадкой. Новый пикап станет серьезным конкурентом таким моделям, как Ford Ranger и Toyota Hilux, обновленные версии которых ожидаются к концу этого года. Визуально Navara 2026 будет отличаться более угловатым дизайном кузова и современными технологическими решениями.

Модернизация Navara: детали будущего пикапа
Фото: wikipediа by Vauxford, CC BY-SA 4.0

Актуальный Nissan Navara

Текущая версия Nissan Navara, представленная на многих мировых рынках, находится в производстве уже более десяти лет. Поэтому неудивительно, что компания готовит обновление модели. Недавние шпионские фотографии прототипов свидетельствуют о том, что новый пикап близок к официальному дебюту. Вопрос, будет ли этот автомобиль предназначен исключительно для китайского рынка или поступит в продажу и в других странах, пока остается открытым.

Рендер нового поколения пикапа

Судя по рендерам, новый Navara получит квадратный кузов с крупной решеткой радиатора, украшенной хромом и соединенной со светодиодными фарами. Внизу расположится массивный бампер, а задняя часть пикапа будет напоминать дизайн модели Triton, со штампованной дверью и LED-фонарями. Внутри ожидаются цифровые экраны, а в комплектацию войдут адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о выезде с полосы, 360-градусная камера, функция танкового разворота и различные режимы вождения. Под капотом, вероятно, будет установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 201 л. с., а также планируется выпуск подключаемых гибридных и электрических версий пикапа.

Уточнения

Nissan Navara (с 2015 года как NP300 Navara) — пикап, производимый компанией Nissan с 1997 года. Пришёл на замену серии пикапов Nissan Hardbody Trucks.
 

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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